Renuncia una de las favoritas al Miss Universe Puerto Rico 2025: “Nace del respeto profundo hacia mí misma”

“A veces, el universo nos susurra lo que el corazón ya sabe: que cada camino tiene su momento y cada decisión, su propósito. Con serenidad y gratitud, comparto que he tomado la decisión de culminar mi participación en el camino hacia la corona de Miss Universe Puerto Rico. Esta no ha sido una decisión fácil, pero sí una que nace del respeto profundo hacia mí misma. Hoy me elijo: con amor, con convicción y con la certeza de que el plan que Dios tiene para mi vida es aún más grande de lo que puedo imaginar. Mi vocación ha estado siempre en el servicio. Hoy, continúo siendo una voz para los enfermeros y profesionales de la salud, reflejo de todos los que trabajan con entrega y compasión por un sistema de salud más humano, justo y solidario. Represento el esfuerzo que no siempre se ve, la entrega silenciosa y la pasión de quienes cuidan vidas con amor y compromiso. Esa es, y siempre será, la corona que llevo con más orgullo por y para mi Puerto Rico”, lee el mensaje publicado de esta candidata, que en los pasados meses acudió a los castings de la organización local de Wapa Televisión.