Christian Daniel y Jowell pondrán el toque musical en la final de Miss Universe Puerto Rico 2025
Los intérpretes lanzaron recientemente el tema musical “Eres un 10″
13 de agosto de 2025 - 3:59 PM
Christian Daniel y Jowell se juntaron recientemente para lanzar el tema musical “Eres un 10″. La colaboración, además, sirvió para que la audiencia fuera testigo de la química y buena energía que existe entre ambos intérpretes.
Precisamente, los cantantes fueron confirmados por la producción de Miss Universe Puerto Rico como artistas invitados en la noche final del certamen que tendrá lugar mañana. El evento se celebrará en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce.
“Christian Daniel pondrá el toque romántico a la gran noche de la belleza puertorriqueña donde se coronará a la nueva soberana de Puerto Rico este jueves 14 por Wapa Televisión”, lee uno de los mensajes.
La nueva edición del certamen cuenta con un grupo diverso de 23 candidatas que fueron capacitadas en áreas como oratoria, pasarela, compromiso social y preparación mental. La edición 2025, bajo el lema “Presencia”, busca una embajadora que trascienda con su autenticidad y liderazgo.
“Cada año renovamos nuestro compromiso con la excelencia y la transformación. Esta edición de Miss Universe Puerto Rico es más rigurosa, más retadora y profundamente significativa. Apostamos por un grupo selecto de candidatas que se han preparado con intensidad no solo para brillar en el escenario, sino para impactar con su voz, su propósito y su autenticidad. Buscamos mujeres cuya presencia trascienda, mujeres que dejen huella”, sostuvo Yizette Cifredo, directora de la franquicia local.
