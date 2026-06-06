Dan de alta a Alex DJ: “Regreso a casa hoy”
Hoy, viernes, el animador recibió la visita del cantante de música sacra Samuel Hernández
6 de junio de 2026 - 9:37 PM
6 de junio de 2026 - 9:37 PM
El animador de “Puerto Rico gana”, Alex DJ, fue dado de alta hoy, viernes, luego de permanecer hospitalizado por una embolia pulmonar. La noticia fue confirmada por Marilyn, esposa del presentador, a “Telenoticias”.
Más temprano, el propio empresario había adelantado que regresaría a su hogar este mismo día durante una videollamada con la producción del programa de juegos.
“Nos sentimos mucho mejor, nos sentimos con mucha energía, estamos contentos, regreso a casa hoy”, indicó.
Alex DJ aprovechó para agradecer las muestras de apoyo recibidas durante el proceso de enfermedad.
“Las oraciones llegaron, gracias por el cariño. Ahorita estuvo Samuel Hernández aquí, vino con su guitarra y me dio mucha energía”, agregó.
Alexis Colón, nombre del presentador, se encuentra en recuperación desde inicios de la semana, luego sufrir una embolia pulmonar. Asimismo, el productor Adolfo Ontivero aclaró que su estado se encontraba en favorable evolución.
“Afortunadamente Alex se encuentra muy bien. Está de buen ánimo y siguiendo las indicaciones médicas”, dijo Ontivero.
Mientras Colón continúa su proceso de recuperación, el locutor y animador “El JD” asumirá la animación de “Puerto Rico gana”.
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