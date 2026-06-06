Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Dan de alta a Alex DJ: “Regreso a casa hoy”

Hoy, viernes, el animador recibió la visita del cantante de música sacra Samuel Hernández

6 de junio de 2026 - 9:37 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Alex DJ agradeció las muestras de apoyo recibidas durante el proceso de enfermedad. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El animador de “Puerto Rico gana”, Alex DJ, fue dado de alta hoy, viernes, luego de permanecer hospitalizado por una embolia pulmonar. La noticia fue confirmada por Marilyn, esposa del presentador, a “Telenoticias”.

RELACIONADAS

Más temprano, el propio empresario había adelantado que regresaría a su hogar este mismo día durante una videollamada con la producción del programa de juegos.

“Nos sentimos mucho mejor, nos sentimos con mucha energía, estamos contentos, regreso a casa hoy”, indicó.

Alex DJ aprovechó para agradecer las muestras de apoyo recibidas durante el proceso de enfermedad.

“Las oraciones llegaron, gracias por el cariño. Ahorita estuvo Samuel Hernández aquí, vino con su guitarra y me dio mucha energía”, agregó.

Alexis Colón, nombre del presentador, se encuentra en recuperación desde inicios de la semana, luego sufrir una embolia pulmonar. Asimismo, el productor Adolfo Ontivero aclaró que su estado se encontraba en favorable evolución.

“Afortunadamente Alex se encuentra muy bien. Está de buen ánimo y siguiendo las indicaciones médicas”, dijo Ontivero.

Mientras Colón continúa su proceso de recuperación, el locutor y animador “El JD” asumirá la animación de “Puerto Rico gana”.

Alex DJ nos muestra su oso de peluche desde ka sala de la casa de su madre en Las Piedras. Alex DJ estudió en la escuela Superior Ramón Power en Las Piedras. En la foto, Alex DJ enseña unas zapatillas que usó de bebé. Su madre las guarda de recuerdo en su hogar.
1 / 5 | Alex DJ nos muestra dónde creció y sus vivencias en Las Piedras. Alex DJ nos muestra su oso de peluche desde ka sala de la casa de su madre en Las Piedras. - alexis.cedeno
Tags
Alex DJSalud
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 5 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: