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¿Qué es una embolia pulmonar, la condición de salud que afecta a Alex DJ?

El presentador de Telemundo fue recluido en el hospital para recibir tratamiento

3 de junio de 2026 - 10:09 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Alex DJ de Telemundo, según trascendió, comenzó a sentirse indispuesto el pasado sábado. (alexis.cedeno)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

En la tarde de ayer trascendió que el presentador Alex DJ del programa “¡Puerto Rico gana!" fue hospitalizado luego de sufrir una embolia pulmonar, y que permanecía hospitalizdo en condición estable.

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Según Mayo Clinic, la embolia pulmonar se produce por un coágulo de sangre que obstruye y detiene el flujo de sangre hacia una arteria en los pulmones. En la mayoría de los casos, el coágulo de sangre comienza en una vena profunda de la pierna y se desplaza hasta el pulmón. En raras ocasiones, el coágulo se forma en una vena de otra parte del cuerpo. Cuando se forma un coágulo de sangre en una o más de las venas profundas del cuerpo, se denomina trombosis venosa profunda.

Debido a que uno o más coágulos obstruyen el flujo de sangre a los pulmones, la embolia pulmonar puede ser mortal. Sin embargo, esta institución de investigación médica enfatiza que el tratamiento rápido reduce en gran medida el riesgo de muerte.

Tomar medidas para prevenir la formación de coágulos de sangre en las piernas ayudará a proteger contra la embolia pulmonar.

Síntomas

Los síntomas de la embolia pulmonar pueden variar mucho, en función de la extensión comprometida del pulmón, del tamaño de los coágulos y de si tienes una enfermedad cardíaca o pulmonar subyacente.

Los síntomas comunes incluyen los siguientes:

  • Falta de aire: Este síntoma suele aparecer repentinamente. La dificultad para respirar sucede incluso en estado de reposo y empeora con la actividad física.
  • Dolor en el pecho: Es posible que te sientas como si tuvieras un ataque cardíaco. El dolor suele ser agudo y se siente cuando respiras profundo, lo que puede impedirte hacerlo. Es posible que también lo sientas cuando toses, te inclinas hacia adelante o te agachas.
  • Desmayo:  Si la frecuencia cardíaca o la presión arterial disminuyen de repente, puedes desmayarte. Esto se llama síncope.

Otros síntomas que pueden ocurrir en la embolia pulmonar incluyen los siguientes:

  • Tos posiblemente acompañada de mucosidad con sangre o con vetas de sangre
  • Latidos del corazón rápidos o irregulares
  • Sensación de desvanecimiento o mareos
  • Hiperhidrosis
  • Fiebre
  • Dolor o hinchazón en la pierna, o ambos, por lo general detrás de la parte inferior de la pierna
  • Piel húmeda o descolorida (cianosis)

Cuándo debes consultar a un médico

Mayo Clinic destaca que la embolia pulmonar puede ser mortal. Buscar atención médica es urgente si tienes falta de aire inexplicable, te duele el pecho o te desmayas.

En el caso de Alex DJ, la producción indicó que el presentador permanecerá hospitalizado esta semana para recibir tratamiento y ser monitoreado por especialistas, luego de que al ser llevado al hospital al realizársele un examen de niveles de oxigenación, y se le diagnosticara que tiene un coágulo pulmonar. Como parte del tratamiento se informó que le están dando anticoagulantes.

Causas

Una embolia pulmonar se produce cuando una acumulación de material, en la mayoría de los casos un coágulo sanguíneo, se atasca en una arteria de los pulmones y bloquea el flujo sanguíneo. Los coágulos sanguíneos suelen provenir de las venas profundas de las piernas, una afección conocida como trombosis venosa profunda.

En muchos casos, los coágulos son múltiples. Las partes del pulmón que se nutren de cada arteria obstruida no pueden recibir sangre y pueden morir, lo que se conoce como infarto pulmonar. Esto hace que sea más difícil para los pulmones suministrar oxígeno al resto del cuerpo.

Ocasionalmente, las obstrucciones en los vasos sanguíneos se producen por sustancias distintas a los coágulos sanguíneos, como las siguientes:

  • Grasa del interior de un hueso largo roto
  • Parte de un tumor
  • Burbujas de aire

Aunque cualquier persona puede tener coágulos de sangre que provoquen una embolia pulmonar, hay ciertos factores que pueden aumentar el riesgo.

Se destaca que corres un mayor riesgo si tú o alguno de tus parientes consanguíneos, como tu padre, tu madre o un hermano, tuvo antes coágulos sanguíneos venosos o embolia pulmonar.

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Alex DJSalud
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
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