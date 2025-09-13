Alex DJ será el juez invitado de la séptima gala de “Objetivo Fama”

“¡Confirmado!¡ Alex DJ se une como juez invitado en la gala 7. Esta noche a las 7:55 p.m. por Telemundo Puerto Rico, EstrellaTV, y nuestro canal oficial de Youtube: ObjetivoFamaOficial", lee la publicación.

Al igual que el día cuando nombraron a Maripily Rivera como juez invitada, la invitación de Alex DJ ha generado reacciones mixtas. El anfitrión del programa de juegos, por su parte, no ha reaccionado hasta el momento.

Según la producción, el juez invitado de cada gala es “proveniente de distintas áreas del entretenimiento y cultura popular. Su función es aportar esa otra mirada que complementa la visión técnica de los jueces fijos”.

El juez invitado, asimismo, se encargará de aportar diversidad, compartir su experiencia de vida, conectar con la audiencia y reforzar a sus compañeros. Por el contrario “no está para calificar el canto, sino para mostrar que ser artista es un todo. Su aporte es humano, inspirador y estratégico, completando el ecosistema de ‘Objetivo fama’”.