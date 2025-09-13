Opinión
13 de septiembre de 2025
87°aguaceros
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Alex DJ será el juez invitado de la séptima gala de “Objetivo Fama”

El presentador de “Puerto Rico gana” evaluará a los participantes junto al panel de jurado oficial de la competencia de canto

13 de septiembre de 2025 - 2:26 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Alex DJ es el animador del programa de juegos "Puerto Rico gana" de Telemundo. (alexis.cedeno@gfrmedia.com)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Alex Colón, mejor conocido como Alex DJ, se sumará esta noche al grupo de personalidades del entretenimiento que han ocupado un lugar en el panel de jueces de la competencia de canto “Objetivo Fama”. La noticia fue confirmada esta tarde a través de las redes sociales de la producción.

RELACIONADAS

“¡Confirmado!¡ Alex DJ se une como juez invitado en la gala 7. Esta noche a las 7:55 p.m. por Telemundo Puerto Rico, EstrellaTV, y nuestro canal oficial de Youtube: ObjetivoFamaOficial", lee la publicación.

Al igual que el día cuando nombraron a Maripily Rivera como juez invitada, la invitación de Alex DJ ha generado reacciones mixtas. El anfitrión del programa de juegos, por su parte, no ha reaccionado hasta el momento.

Según la producción, el juez invitado de cada gala es “proveniente de distintas áreas del entretenimiento y cultura popular. Su función es aportar esa otra mirada que complementa la visión técnica de los jueces fijos”.

Actualmente, el panel de jueces lo componen el licenciado Roberto Sueiro y las cantantes Cristina Eustace y Ana Isabelle. En temporadas anteriores también han contado con las cantantes Hilda Ramos y Jimena Gállego.

El juez invitado, asimismo, se encargará de aportar diversidad, compartir su experiencia de vida, conectar con la audiencia y reforzar a sus compañeros. Por el contrario “no está para calificar el canto, sino para mostrar que ser artista es un todo. Su aporte es humano, inspirador y estratégico, completando el ecosistema de ‘Objetivo fama’”.

El animador, oriundo del municipio de Las Piedras, está de cumpleaños.Es padre de un niño, Alexis Julián Colón Soto.Su nombre de pila es Alex Colón.
1 / 16 | FOTOS: Alex DJ y su trayectoria solidaria. El animador, oriundo del municipio de Las Piedras, está de cumpleaños. - Suministrada
Tags
TelemundotelevisiónReality ShowsAlex DJObjetivo Fama
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
