Fanáticos de “Objetivo Fama” abarrotan The Mall of San Juan para compartir con las 20 estrellas

Las 20 estrellas de “Objetivo Fama” compartieron el domingo con su fanaticada en un esperado “in store” lleno de música, cercanía y algarabía

Desde tempranas horas de la mañana, más de 1,000 personas asistieron al evento y tuvieron la oportunidad de compartir con los concursantes, tomarse fotos y recibir autógrafos.

El “in store” arrancó con el desfile de los 20 participantes, recibidos entre aplausos, mientras de fondo sonaba un “playlist” con los “openings” más recordados de las galas como “Color esperanza” de Diego Torres, “Sonríele” de DY, “Baile inolvidable” de Bad Bunny y “Puedes llegar” de Gloria Estefan, lo que creó el ambiente perfecto para el encuentro con los fanáticos.

La séptima gala de “Objetivo Fama” 2025 se transmitirá en vivo este sábado a las 8:00 p.m. por Telemundo Puerto Rico y Estrella TV en Estados Unidos, donde los concursantes regresarán al escenario con nuevas presentaciones, en una gala dedicada al “divo de Juárez”, Juan Gabriel.

PUBLICIDAD

Los boletos ya están disponibles en Ticketera.