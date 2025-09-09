Opinión
9 de septiembre de 2025
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fanáticos de “Objetivo Fama” abarrotan The Mall of San Juan para compartir con las 20 estrellas

El “in store” permitió a los asistentes tomarse fotos, recibir autógrafos e interactuar con los concursantes

9 de septiembre de 2025 - 3:51 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La séptima gala de "Objetivo Fama" será dedicada a Juan Gabriel. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida

Las 20 estrellas de “Objetivo Fama” compartieron el domingo con su fanaticada en un esperado “in store” lleno de música, cercanía y algarabía

Desde tempranas horas de la mañana, más de 1,000 personas asistieron al evento y tuvieron la oportunidad de compartir con los concursantes, tomarse fotos y recibir autógrafos.

El “in store” arrancó con el desfile de los 20 participantes, recibidos entre aplausos, mientras de fondo sonaba un “playlist” con los “openings” más recordados de las galas como “Color esperanza” de Diego Torres, “Sonríele” de DY, “Baile inolvidable” de Bad Bunny y “Puedes llegar” de Gloria Estefan, lo que creó el ambiente perfecto para el encuentro con los fanáticos.

La séptima gala de “Objetivo Fama” 2025 se transmitirá en vivo este sábado a las 8:00 p.m. por Telemundo Puerto Rico y Estrella TV en Estados Unidos, donde los concursantes regresarán al escenario con nuevas presentaciones, en una gala dedicada al “divo de Juárez”, Juan Gabriel.

Los boletos ya están disponibles en Ticketera.

Los 20 finalistas comenzarán el 2 de agosto su competencia musical desde el Centro de Bellas Artes de Caguas.Vicky Carbonell, de 24 años es de Puerto Rico y tiene raíces dominicanas. José Pacheco, conocido artísticamente como Valente, es otro boricua que perseguirá su sueño de convertirse en un artista.
1 / 21 | Estos son los 20 concursantes de Objetivo Fama . Los 20 finalistas comenzarán el 2 de agosto su competencia musical desde el Centro de Bellas Artes de Caguas. - Suministrada
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
