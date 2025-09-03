“Les vamos a dar un show”: todo listo para la gala histórica de “Objetivo Fama”

Para los fanáticos de los “reality shows” la espera por el regreso de “Objetivo Fama” duró 15 años. Aunque muchas cosas cambiaron a lo largo de este periodo, para muchos se mantuvo intacta la costumbre de asistir a las galas sabatinas.

Esta tarde, mientras la vieja y la nueva generación de participantes se preparaba para deleitar a la audiencia con sus prometedoras presentaciones, se reveló una noticia que confirma el lugar de la producción en miles de familias. “Tenemos nuestro primer ‘sold out’ (todo vendido)”, mencionó la cantante mexicana Cristina Eustace.

La también actual integrante del jurado de la competencia de canto unirá su voz a la de Vicky para cantar “La gata bajo la lluvia” de Rocío Dúrcal. Hasta el Centro de Bellas Artes de Caguas también llegará Janina Irizarry quien junto a Ariana interpretará “Hacer el amor con otro” de Alejandra Guzmán.

Fabián Torres también dirá presente para presentar su versión de “Si tú me amaras” de Cristian Castro junto a Dionicio. Iván “La Voz” y Valente subirán al escenario con el tema “Me va a extrañar” de Pepe Aguilar. Finalmente, Juan Vélez hará equipo con Yancy y lo darán todo con la canción “Devuélveme la vida” de Antonio Orozco y Malú.

El Nuevo Día llegó hasta la casa estudio de “Objetivo Fama” para conocer todos los detalles de la gala histórica. Desde la entrada se escuchaban éxitos como “Mi mayor venganza” y “Buenos amigos”.

“Estamos bien emocionados. Han sido unos días bien lindos viendo el espacio que tienen ellos, un espacio maravilloso. Nosotros estábamos un poquito más apretaditos, pero creo que es un nuevo comienzo. Es un comienzo firme”, expresó Vélez, ganador de la cuarta temporada.

Torres se describió igual de emocionado que sus colegas. El orocoveño recordó que, a diferencia del resto, nunca había visitado una casa estudio como ganador hasta hoy.

Después de alzarse con la victoria de la quinta edición, Torres ha lanzado dos producciones discográficas. Fiel al género que le apasiona, el intérprete sostuvo que continuará en la producción de “mucha” salsa romántica.

Eustace, asimismo, agregó: “Yo estoy muy agradecida que no había tantas redes sociales porque si no yo me hubiera metido en más problemas, entonces eso me tiene feliz. Son unos niños muy talentosos y ahorita que estamos regresando, también yo creo que a mi edad no tenía la madurez que muchos de ellos tienen, y también carreras que ya empezaron”.

Irizarry, quien conquistó la primera edición, agradeció haberse mudado a la isla en este preciso momento. Después de 15 años radicada en Los Ángeles, California, a la intérprete la invade una mezcla de emociones.

“Hay mucha nostalgia de volver a casa, de volver a nuestros comienzos, de transportarnos a aquel momento, nuestro PTSD de aquel momento. Fue bien bonita la experiencia de haber estado en ‘Objetivo Fama’. A todo el que ha pasado por el programa le ha cambiado la vida de una manera u otra”, expuso.

López, quien reside en México, exteriorizó que se siente honrado de haber sido seleccionado para formar parte de la gala del próximo sábado. El cantante agradeció la invitación a la producción que ha sido cuna de “excelentes finalistas y ganadores”.

“Yo siento que regreso a casa por dos razones: ‘Objetivo Fama’, claro, pero también Puerto Rico. O sea, siempre me adoptaron acá y me siento en casa cada vez que vengo”, subrayó.

A lo largo de la semana, el público del 24/7 disponible en objetivofama.net ha sido testigo de la interacción entre ambas generaciones. La buena química que han desarrollado, adelantaron, se verá reflejada en el espectáculo.

“Les vamos a dar un ‘show’, o sea, ‘show’, que los vamos a tener levantados de esos asientos. Van a ver”, prometió Eustace, finalista de “reality shows” como “La casa de los famosos 1″ y “Top Chef VIP 2″.

Entre tanto, los artistas han aprovechado el tiempo con los participantes para compartir consejos valiosos. Todos, de igual manera, coincidieron en que el nuevo grupo es disciplinado y con talento “de sobra”.

“Yo creo que lo más importante que yo les he dicho es que se lo disfruten, que se diviertan la experiencia, que lo den todo, que el día que ellos salgan de aquí no se queden con esas ganas de que les faltó dar algo y que salgan con la satisfacción de que se entregaron”, destacó Torres.

Vélez agregó que “estos chicos, como ahora tienen otro tipo de música al alcance, tienen unos estilos bien diferentes, cada uno, nadie se parece a nadie, y yo creo que eso es genial para la competencia. En esa línea, que no imiten a nadie, que sean ellos mismos y salgan a dar el álbum”.