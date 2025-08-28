¿Qué aportará Maripily Rivera como jueza invitada de “Objetivo fama”?

Luego de que a principios de esta semana la producción de “Objetivo fama” anunciara a la modelo Maripily Rivera como jueza invitada, las críticas de la audiencia no se hicieron esperar. En esa línea, a través de las redes sociales del “reality show” de Telemundo detallaron las razones por las que la también empresaria fue seleccionada para desempeñar este rol.

“Maripily Rivera se une como jueza invitada en la gala 5. En ‘Objetivo fama’ los jueces principales se enfocan en lo musical: técnica vocal, interpretación y proyección, pero la carrera de un artista también exige manejo emocional, disciplina y capacidad de reinventarse. Ahí es donde la experiencia de Maripily brilla, aportando una perspectiva invaluable sobre la autenticidad y la fortaleza que requiere estar bajo la mirada del público”, indicaron.

En otra publicación, la producción continuó que el juez invitado de cada gala es “proveniente de distintas áreas del entretenimiento y cultura popular. Su función es aportar esa otra mirada que complementa la visión técnica de los jueces fijos”.

El juez invitado, asimismo, se encargará de aportar diversidad, compartir su experiencia de vida, conectar con la audiencia y reforzar a sus compañeros. Por el contrario “no está para calificar el canto, sino para mostrar que ser artista es un todo. Su aporte es humano, inspirador y estratégico, completando el ecosistema de ‘Objetivo fama’”.