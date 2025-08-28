Opinión
28 de agosto de 2025
88°nubes dispersas
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Qué aportará Maripily Rivera como jueza invitada de “Objetivo fama”?

La producción acudió a las redes sociales para aclarar por qué la modelo fue seleccionada para desempeñar este rol

28 de agosto de 2025 - 3:07 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Maripily Rivera se une como jueza invitada en la gala 5 de "Objetivo fama". (Xavier Araújo)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Luego de que a principios de esta semana la producción de “Objetivo fama” anunciara a la modelo Maripily Rivera como jueza invitada, las críticas de la audiencia no se hicieron esperar. En esa línea, a través de las redes sociales del “reality show” de Telemundo detallaron las razones por las que la también empresaria fue seleccionada para desempeñar este rol.

“Maripily Rivera se une como jueza invitada en la gala 5. En ‘Objetivo fama’ los jueces principales se enfocan en lo musical: técnica vocal, interpretación y proyección, pero la carrera de un artista también exige manejo emocional, disciplina y capacidad de reinventarse. Ahí es donde la experiencia de Maripily brilla, aportando una perspectiva invaluable sobre la autenticidad y la fortaleza que requiere estar bajo la mirada del público”, indicaron.

En otra publicación, la producción continuó que el juez invitado de cada gala es “proveniente de distintas áreas del entretenimiento y cultura popular. Su función es aportar esa otra mirada que complementa la visión técnica de los jueces fijos”.

Actualmente, el panel de jueces lo componen el licenciado Roberto Sueiro y las cantantes Cristina Eustace y Ana Isabelle. En temporadas anteriores también han contado con las cantantes Hilda Ramos y Jimena Gállego.

El juez invitado, asimismo, se encargará de aportar diversidad, compartir su experiencia de vida, conectar con la audiencia y reforzar a sus compañeros. Por el contrario “no está para calificar el canto, sino para mostrar que ser artista es un todo. Su aporte es humano, inspirador y estratégico, completando el ecosistema de ‘Objetivo fama’”.

