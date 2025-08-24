Opinión
24 de agosto de 2025
79°nubes dispersas
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Santiago es salvado por segunda ocasión en “Objetivo fama”

El representante de Florida obtuvo el 56.90% de los votos del público

24 de agosto de 2025 - 11:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las mayores fuentes de inspiración de Santiago son el amor, las experiencias vividas y la nostalgia. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Esta noche se vivió la gala más intensa de “Objetivo fama” desde su estreno el pasado 2 de agosto. Como de costumbre, a una sola voz, los 19 participantes abrieron el “show” con el tema “Puedes llegar”.

RELACIONADAS

Después de las 10 presentaciones musicales llegó el momento de conocer el nombre del salvado de la semana. Con un 56.90% del más de medio millón de votos del público, Santiago “Santi” López, de Florida, aseguró su permanencia en la competencia de canto.

López, quien encuentra inspiración en el amor, las experiencias vividas y la nostalgia también se alzó con la salvación el sábado pasado. Por su parte, Félix Torres, de Puerto Rico, tuvo que despedirse de la plataforma.

Al principio del programa conducido por Jimena Gállego y Gil Marie López, los seguidores del “reality show” vieron cómo fue la despedida de Genoveva, la primera eliminada. El panel de jueces, por su parte, le dieron la bienvenida al productor de música urbana, Eric Duars, como juez invitado.

Con el tema “No me queda más”, de Selena, Andrea y Noelys iniciaron la ronda de presentaciones. Aunque le pusieron corazón, según el jurado, les faltó emoción.

Al igual que sus compañeras, Santiago y Miguel se quedaron cortos en cuanto a proyección escénica. La canción que les tocó presentar fue “Cómo mirarte” de Sebastián Yatra.

El primer “soberbio” de la noche fue para Rafael y Yancy. Con una química especial y sus grandes voces, su versión de “Víctimas las dos” de La India y Víctor Manuelle se destacó.

Antes de que Gustavo y Félix subieran al escenario, recibieron un mensaje de Jay Wheeler, quien expresó su agradecimiento a la producción por haber elegido su éxito, “Eazt”, para esta noche. El jurado, que hoy se mostró más exigente que nunca, coincidió en que “necesitan más emoción y conexió”.

Gran parte de la atención de la audiencia estaba sobre Ariana y Gala, dos de las competidoras más fuertes de la temporada. Ellas interpretaron la versión de Laura Pausini del tema “Turista” de Bad Bunny. Tras culminar, en las redes sociales, muchos aseguraron que una de ellas se quedaría con la inmunidad.

Con el tema “Herida”, de Brenda K Starr, llegó el turno de Vicky. Su primer solo de la temporada le permitió exponer su gran voz, pero el jurado notó que la presentación pudo haber tenido más sabor y ritmo.

Cristian y Alexis brillaron con “La Bikina” de Luis Miguel. Su energía y versatilidad quedó demostrada una vez más.

Taishmara y Sheila, otras dos grandes competidoras, por el contrario, no tuvieron su mejor noche. El tema “Cómo se cura una herida” de Jaci Velázquez, y su alto grado de dificultad, les jugó en contra.

Valente y Emmanuel también recibieron un mensaje en la casa-estudio. Esta vez, Luis Fonsi se conectó con los participantes quienes interpretaron “No me doy por vencido”.

Dionicio y Kevin conmovieron con la canción “Cómo pagarte” de Carlos Rivera. Un “gallito” del primero, sin embargo, los alejó de tener la presentación perfecta.

A nadie le sorprendió que Ariana se haya quedado con la inmunidad. La puertorriqueña ha demostrado una evolución constante que rindió frutos esta noche.

Lo que sí extrañó a la mayoría fue la nominación de Gala a la zona de peligro. Junto a ellas figuraron Emmanuel y Gustavo. Su lugar en la indeseada lista duró solo tres minutos, pues la audiencia la sacó a través de sus votos.

Los 20 finalistas comenzarán el 2 de agosto su competencia musical desde el Centro de Bellas Artes de Caguas.Vicky Carbonell, de 24 años es de Puerto Rico y tiene raíces dominicanas. José Pacheco, conocido artísticamente como Valente, es otro boricua que perseguirá su sueño de convertirse en un artista.
1 / 21 | Estos son los 20 concursantes de Objetivo Fama . Los 20 finalistas comenzarán el 2 de agosto su competencia musical desde el Centro de Bellas Artes de Caguas. - Suministrada

ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
