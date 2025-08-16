¿Vas a la tercera gala de “Objetivo fama”?: Bellas Artes de Caguas abrirá antes

El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan (SNM) alertó que hoy, sábado, sería un día lluvioso por el paso cercano del huracán Erin por la región. Tras esto, las cancelaciones y ajustes de horarios en diversos establecimientos han sido la constante.

“Ante el aviso de lluvia, las puertas del Centro de Bellas Artes de Caguas abrirán a las 6:00 p.m. ¡Llega temprano y vive la emoción de la 3era gala de ‘Objetivo fama’!”, indicaron.

“Las bandas externas de Erin continuarán moviéndose a través de las islas durante el día, produciendo lluvia fuerte con tronadas y ráfagas de vientos”, detalló el SNM a través de sus redes sociales.

Por otra parte, el huracán no ha parado de intensificarse la mañana de este sábado y poco después de las 11:00 a.m. las fuerzas de sus vientos ya tenían 160 millas por hora, lo que lo convirtió en un catastrófico huracán categoría 5, informó el CNH.

