16 de agosto de 2025
82°lluvia ligera
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Vas a la tercera gala de “Objetivo fama”?: Bellas Artes de Caguas abrirá antes

El ajuste responde a las copiosas lluvias que se esperan en la región

16 de agosto de 2025 - 3:47 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los 20 participantes junto a las animadoras en la segunda gala. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida

El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan (SNM) alertó que hoy, sábado, sería un día lluvioso por el paso cercano del huracán Erin por la región. Tras esto, las cancelaciones y ajustes de horarios en diversos establecimientos han sido la constante.

Temprano, el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot dio a conocer que, como medida preventiva, abrirá sus puertas a las 5:30 p.m. Recientemente, el Centro de Bellas Artes de Caguas, donde se presentan las galas del “reality show” “Objetivo fama”, emitió un comunicado similar.

“Ante el aviso de lluvia, las puertas del Centro de Bellas Artes de Caguas abrirán a las 6:00 p.m. ¡Llega temprano y vive la emoción de la 3era gala de ‘Objetivo fama’!”, indicaron.

“Las bandas externas de Erin continuarán moviéndose a través de las islas durante el día, produciendo lluvia fuerte con tronadas y ráfagas de vientos”, detalló el SNM a través de sus redes sociales.

Por otra parte, el huracán no ha parado de intensificarse la mañana de este sábado y poco después de las 11:00 a.m. las fuerzas de sus vientos ya tenían 160 millas por hora, lo que lo convirtió en un catastrófico huracán categoría 5, informó el CNH.

Los 20 finalistas comenzarán el 2 de agosto su competencia musical desde el Centro de Bellas Artes de Caguas.Vicky Carbonell, de 24 años es de Puerto Rico y tiene raíces dominicanas. José Pacheco, conocido artísticamente como Valente, es otro boricua que perseguirá su sueño de convertirse en un artista.
1 / 21 | Estos son los 20 concursantes de Objetivo Fama . Los 20 finalistas comenzarán el 2 de agosto su competencia musical desde el Centro de Bellas Artes de Caguas. - Suministrada

Tags
Objetivo FamaLluviasCentro de Bellas Artes de Caguas
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
