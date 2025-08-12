Estas son las canciones que sonarán en la tercera gala de “Objetivo fama”
Valente, el único solo de la noche, interpretará “Me dediqué a perderte” de Alejandro Fernández
12 de agosto de 2025 - 6:28 PM
La tercera gala de “Objetivo fama” promete emociones fuertes. Con Genoveva y Santiago en riesgo de eliminación, la audiencia del “reality show” de Telemundo se prepara para ver salir al primer participante.
Cabe recordar que el sábado pasado Valente logró obtener la inmunidad. Además de que no podrá ser nominado en la próxima gala, el boricua tendrá la oportunidad de cantar un solo.
La producción publicó la lista de canciones que sonarán sobre el escenario. A continuación la lista:
Puedes votar hasta 10 veces al día por Genoveva y Santiago en objetivofama.net/vota. Tienes hasta hoy para salvar a tu favorito.
