13 de agosto de 2025
83°bruma
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Estas son las canciones que sonarán en la tercera gala de “Objetivo fama”

Valente, el único solo de la noche, interpretará “Me dediqué a perderte” de Alejandro Fernández

12 de agosto de 2025 - 6:28 PM

"Objetivo fama" arrancó el 2 de agosto. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La tercera gala de “Objetivo fama” promete emociones fuertes. Con Genoveva y Santiago en riesgo de eliminación, la audiencia del “reality show” de Telemundo se prepara para ver salir al primer participante.

Cabe recordar que el sábado pasado Valente logró obtener la inmunidad. Además de que no podrá ser nominado en la próxima gala, el boricua tendrá la oportunidad de cantar un solo.

La producción publicó la lista de canciones que sonarán sobre el escenario. A continuación la lista:

  • Taishmara, Noelys y Genoveva - “Cómo te va mi amor” de Pandora
  • Vicky y Dionicio - “Escondidos” de Olga Tañón y Christian Castro
  • Miguel y Yancy - “El pañuelo” de Rosalía y Aventura
  • Santiago y Kevin - “Tan enamorados” de CNCO
  • Emmanuel y Andrea - “Colgando en tus manos” de Marta Sánchez y Carlos Baute
  • Gustavo y Ariana - “Entre paréntesis” de Shakira y Grupo Frontera
  • Chistian y Félix - “La quiero a morir” de DLG
  • Rafael y Alexis - “Disparo al corazón” de Ricky Martin
  • Sheila y Gala - “La llorona” de Chavela Vargas
  • Valente - “Me dediqué a perderte” de Alejandro Fernández

Puedes votar hasta 10 veces al día por Genoveva y Santiago en objetivofama.net/vota. Tienes hasta hoy para salvar a tu favorito.

Los 20 finalistas comenzarán el 2 de agosto su competencia musical desde el Centro de Bellas Artes de Caguas.Vicky Carbonell, de 24 años es de Puerto Rico y tiene raíces dominicanas. José Pacheco, conocido artísticamente como Valente, es otro boricua que perseguirá su sueño de convertirse en un artista.
1 / 21 | Estos son los 20 concursantes de Objetivo Fama . Los 20 finalistas comenzarán el 2 de agosto su competencia musical desde el Centro de Bellas Artes de Caguas. - Suministrada

ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
