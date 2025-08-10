Rafael y Dionicio conquistan la segunda gala de “Objetivo fama”

La “famamanía”, oficialmente, regresó al Centro de Bellas Artes de Caguas. Desde tempranas horas de la tarde de hoy sabádo, 9 de agosto, fanáticos de distintas partes de la isla llegaron con pancartas y fotografías de sus participantes favoritos.

Antes de las presentaciones de la noche, la audiencia pudo conocer cómo fue la semana de los chicos en la casa estudio. A través de visuales proyectados en pantalla gigante, además, todos disfrutaron la interpretación de “La Borinqueña” que los 20 participantes tuvieron en el juego de Baloncesto Superior Nacional entre los Vaqueros de Bayamón y los Leones de Ponce.

Las ansias por conocer quién sería el primer eliminado de la noche era evidente. Por eso, la producción decidió arrancar la jornada con el esperado anuncio.

“¡Rafael y Miguel Ángel siguen en pie! Esto es algo extraordinario y no se repetirá en el resto de las competencia”, anunciaron las presentadoras Jimena Gállego y Gil Marie López.

Los nominados, por su parte, respiraron, se miraron y se fundieron en un fuerte abrazo. El público, de igual manera, aprobó la decisión de la producción con un fuerte aplauso.

El panel de jueces, quienes se ganaron los elogios de los entendidos en la materia con sus intervenciones de la primera gala, recibieron al intérprete urbano Ken-Y como invitado. Esta, sostuvo el boricua, fue su primera experiencia como juez en una competencia de canto.

Las primeras cinco presentaciones, aunque buenas, no se libraron de las críticas de Cristina Eustace, Ana Isabelle, Roberto Sueiro y Ken-Y. Cada uno, desde su conocimiento y experiencia, evaluó a las estrellas de la noche.

Yancy, quien el sábado pasado ganó la inmunidad y la oportunidad de cantar en solitario, interpretó “Mi ex tenía razón” de Karol G; Valente y Santiago, “Yo quisiera” de Reik; Ariana, “Entre tu cuerpo y el mío” de Milly Quezada; Alexis y Emmanuel, “Adiós amor” de Christian Nodal y Gustavo y Taishmara, “Dónde está el amor” de Jesse & Joy.

Dionicio y Rafael, finalmente, lograron el primer “soberbio” de la gala. Su versión de “Fan enamorada” de Servando y Florentino los hizo merecedores de una ovación de pie de parte de la audiencia.

Ken-Y sostuvo que de ambos podía salir el próximo “dúo de la música latina”. Ana Isabelle, encantada con lo que escuchó, declaró que “la fan enamorada” era ella.

Los visuales proyectados sobre el desempeño semanal de los participantes develó mucho más que su evolución vocal y escénica. Como suele ocurrir en este tipo de competencias, cupido ya comenzó a flechar a varios.

Tal es el caso de Dionicio y Vicky. En más de una ocasión, mediante los videos proyectados, se pudo ver al indianés cantándole al oído a la boricua. Aunque ninguno confirmó una relación formal, todo apunta a que el amor ya se deja sentir en “Objetivo fama”.

Noelyz, quien hoy celebró sus 19 años, no tuvo su mejor noche. Junto a Kevin, la natural de Florida interpretó “Así es la vida” de Enrique Iglesias y Maria Becerra.

En entrevista con la “host” digital Gabriela Short, ambos participantes manifestaron su desilusión con la evaluación del jurado. Sin embargo, ambos reconocieron que pasaron “algunas cositas” durante la presentación que tendrán que mejorar para el próximo sábado.

Vicky y Félix se llevaron el segundo y último “soberbio” de la noche. Su interpretación de “Recuérdame” de Natalia Jiménez y Marc Anthony les permitió a cada uno demostrar su calidad vocal e interpretativa.

Andrea y Sheila, quienes se describieron más nerviosas que la primera gala, se presentaron sobre el escenario con el tema “Quítame ese hombre” de Pilar Montenegro. Christian y Miguel, por su parte, cautivaron con “Que lloro” de Sin Bandera.

Miguel, a diferencia de la semana pasada, según el jurado, sonó mucho mejor que la primera gala. El participante, cabe mencionar, fue uno de los primeros nominados.

Al concluir la gala, el jurado determinó que la interpretación de Valente lo hizo merecedor de la inmunidad. Es decir, el boricua no podrá ser nominado la próxima semana.

Los nominados, por su parte, fueron Genoveva, Santiago y Noelyz. Esta última recibió nominación directa por haber olvidado la letra de la canción.

Su lugar en la indeseada lista, sin embargo, no fue por mucho tiempo. La competidora fue salvada a través del voto de la audiencia.