Víctor Santiago se disfruta su paso de egresado a presentador de Objetivo Fama

Para el cantante y presentador Víctor Santiago, regresar después de 18 años a la plataforma de Objetivo Fama, que fue su trampolín al mundo de la música, teatro y la televisión, ha resultado una “experiencia surreal”.

El cantante, quien quedó tercer finalista en la competencia de 2007 –edición que ganó Juan Vélez–, no imaginó que volvería al “reality show” como presentador de “Objetivo Fama sin editar”, producción que se transmite los miércoles en Telemundo. Aunque Santiago conoce muy bien los estudios televisivos, ya que diariamente está en “Día a Día” en el mismo canal, la oportunidad, hasta el momento, ha sido maravillosa, según afirmó, al interactuar y verse reflejado en los participantes de esta nueva edición.

1 / 28 | Víctor Santiago y su ascendente carrera artística . 2007 - Gala semifinal de la cuarta edición de "Objetivo Fama". Los cuatro finalistas fueron Iván López, Nat Vázquez, Víctor Santiago y Juan Vélez. - Carlos Giusti

“Esto de estar nuevamente en Objetivo Fama es como una experiencia surreal y de este lado ha sido súper, porque es desde la faceta de presentador. Faceta que descubrí por Objetivo Fama, precisamente; fueron ellos los que me dieron la primera oportunidad de ser presentador de ‘Acceso Total’ con Liza Lugo, justo cuando se acababan las galas. Nunca de niño me veía de presentador, mi sueño era cantar y eso sí siempre estuvo presente, pero verme como presentador de televisión nunca lo pensé y fue Objetivo Fama quien me vio ese lado. Si ellos no lo hubieran visto, no estuviera aquí”, contó el también esposo de Yizette Cifredo.

PUBLICIDAD

Santiago es el copresentador de “Objetivo Fama sin editar” junto a Gabriela Short y el creador de contenido Félix Arroyo “Picante”. Nunca había trabajado con ellos, pero explicó que se siente muy cómodo, junto a Short y al resto del equipo de producción capitaneado por la productora Soraya Sánchez.

Sobre la productora, Santiago dijo que vive eternamente agradecido y que tanto él, como Juan, “consideramos a Soraya familia”. “Siempre hemos mantenido una estrecha comunicación más allá del ‘reality’ y ella nos apoya en muchos de nuestros proyectos”, aseguró el expresentador del programa “Primetime” de ABC Puerto Rico.

En ese sentido, contó que cuando Sánchez y su equipo de trabajo lo invitaron a la producción, la respuesta de un “no” era casi imposible.

“Estoy abrazando esta oportunidad de forma grande en el sentido de la exposición que me permite tener, porque hay mucha gente que ahora van a ver el programa y no saben que salí de esa competencia. Entré a ella como cantante y me van a conocer en otra faceta”, sostuvo el villalbeño.

El cantante, que además se destaca en el teatro musical en Puerto Rico, señaló que los participantes de esta edición coinciden en ser unos jóvenes talentosos que sueñan con abrirse paso en los escenarios como le sucedió a él en el pasado. De hecho, la cuarta temporada de Objetivo Fama fue una de las más populares y de mayor respaldo.

1 / 13 | Cómo lucen y qué hacen hoy los ganadores de "Objetivo fama". A finales de 2008 se anunció que la sexta temporada sería la última. Pero, como dicen, "todo vuelve", y este 2025 el "reality show" se sumará a la oferta de Telemundo con una versión renovada. - Jomar José Rivera Cedeño

Santiago participó en todas las semanas del ‘reality’ que se transmitía en Univisión, canal 11, al llegar a la gala final.

PUBLICIDAD

La diferencia de los 20 participantes que compiten en la actualidad, según describió el presentador, es que para muchos es su primera vez en el escenario.

“Hay mucho talento y me veo en ellos en su búsqueda de sueños, de alcanzar la meta. Es verme en un espejo. Pero si lo comparo con mi experiencia en la competencia, muchos de los que participamos teníamos un poco de experiencia en escenarios, porque teníamos nuestros guisos musicales. En este grupo hay chicos y chicas que por primera vez se están presentando en un escenario. Eso sí, este grupo tiene otra herramienta, que son las redes sociales y esto es muy beneficioso por la exposición. Nosotros no tuvimos nada de eso”, indicó Santiago, que se presentará este próximo fin de semana en el espectáculo “Me enamoro de ella, tributo Filarmónico a 440”.

Santiago, además de la música, ha podido diversificar sus talentos en la televisión, teatro musical y en otras producciones como lo es el “reality”. En teatro musical trabajó en los musicales “Mamma Mia!” y “Evita”, por mencionar algunos.