Sheila le lanza un piropo a Christian Alicea en “Objetivo fama”: “Tienes una linda sonrisa”

Esta noche, debido a las inclemencias del tiempo, las puertas del recinto abrieron a las 6:30 p.m. Los fanáticos de la competencia, fieles a los suyos, acudieron a la cita con el mismo entusiasmo de siempre.

Christian Alicea, uno de los líderes de la nueva generación salsera, fungió como juez invitado. Sus evaluaciones fueron coherentes, precisas y dinámicas.

De hecho, el intérprete de “Me lo gozo” se llevó hasta un piropo de parte de Sheila, de Nueva Jersey. “Tienes una linda sonrisa”, respondió la participante al boricua que al mismo tiempo se sonrojó.

A lo largo de la semana, Dionicio y Vicky, el primer dúo de la noche, prometieron una participación llena de emociones. El venezolano y la puertorriqueña hasta dieron a pensar que cerrarían la presentación con un beso.

Su versión de “Escondidos” de Christian Castro y Olga Tañón obtuvo reacciones mixtas. El jurado quedó fascinado y Roberto Sueiro otorgó el primer “soberbio” de la noche. En las redes sociales, sin embargo, muchos sostuvieron que esperaban más.

Sheila y Gala deleitaron con “La llorona” de Chavela Vargas. Aunque su trabajo en equipo fue espectacular, contrario a la primera presentación, ambas recibieron críticas.

El tercer dúo estuvo a cargo de Santiago y Kevin. La canción que les tocó esta semana fue “Tan enamorados” de CNCO. Por problemas de afinación “el nene de las nenas”, como bautizaron a Santiago, y su compañero, no tuvieron una buena noche.

La tercera gala de “Objetivo fama”, además, contó con el primer trío de la temporada. Con el tema “Cómo te va mi amor” de Pandora, la presentación juntó las voces de Taishmara, Genoveva y Noelys.

De las tres, Noelys tuvo el mejor desempeño. “Tú entras, y comandas”, subrayó Ana Isabelle al momento de la evaluación.

Christian y Félix, por su parte, hicieron suya la canción “La quiero a morir” de DLG. Valente, quien la semana pasada ganó la inmunidad, interpretó “Me dediqué a perderte” de Alejandro Fernández. En esta ocasión al puertorriqueño le faltó fuerza interpretativa.

Hoy, 16 de agosto, fue la última vez que las 20 estrellas se juntaron como grupo en el escenario. Genoveva se convirtió en la primera eliminada de la temporada y Santiago prevaleció con el 57.6% de los votos.

La verdadera sorpresa la dieron Andrea y Emmanuel. Al final, la natural de Bayamón logró sacar la mejor versión del vegabajeño. Cada uno, con sus respectivos estilos, se destacó con la canción “Colgando en tus manos” de Marta Sánchez y Carlos Baute.

“Disparo al corazón” de Ricky Martin, fue interpretada por Rafael y Alexis. Ambos lucieron muy bien. El mexicano, sin embargo, logró salir de su zona de confort, el género regional mexicano.

Yancy y Miguel cerraron la noche con “El pañuelo de Rosalía y Aventura. Tras esto, tocó conocer quién recibiría la inmunidad y quiénes caerían en ”zona de peligro".

El jurado determinó que Vicky tuvo el mejor desempeño de la noche, por lo que no podrá ser nominada la próxima gala. Kevin, Félix y Santiago, por el contrario, obtuvieron las puntuaciones más bajas.

A través del voto del público, Kevin fue salvado por el público. Félix y Santiago, oficialmente, son los dos nominados de la semana. Sus fanáticos tendrás hasta el jueves para votar por su favorito.