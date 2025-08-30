Ela Taubert sorprende a los participantes de “Objetivo Fama” previo a la quinta gala

Solo faltan horas para que comience la quinta gala de “Objetivo Fama”. En medio de todas las emociones que invaden a los participantes, esta tarde recibieron una sorpresa que trajo consigo consejos valiosos y la invitación a un concierto.

Se trata de la cantante colombiana Ela Taubert, quien a través de un video pregrabado envió sus mejores deseos a los competidores. La intérprete, de igual modo, aconsejó a los chicos para que tengan éxito en la carrera.

“Hola familia de ‘Objetivo Fama’, yo soy Ela Taubert y quería pasar por acá a mandarles la mejor energía, que la pasen increíble, esa es una experiencia que la van a vivir una sola vez en la vida y va a ser demasiado especial, así que les mando mucho amor, que lo disfruten mucho, que se gocen cada instante y que no se comparen. Ustedes son irrepetibles, cada uno en su esencia, así que aférrense a es, los veo pronto”, expresó la ganadora del Grammy Latino.

PUBLICIDAD

Los 18 participantes se mostraron contentos ante las palabras de Taubert. De hecho, la joven de 24 años agregó que espera verlos en su concierto en la isla.

“Los quiero ver pronto, allá en Puerto Rico, el 31 de agosto, en mi concierto, así que, nada, disfrútenlo mucho, los veo pronto”, concluyó.

Taubert se une a una lista de artistas que han hecho lo propio con los participantes de “Objetivo Fama”. Luis Fonsi y Jay Wheeler son otros dos cantantes que han separado un espacio para saludarlos a través de un video.