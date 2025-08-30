Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
30 de agosto de 2025
85°aguaceros
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Ela Taubert sorprende a los participantes de “Objetivo Fama” previo a la quinta gala

La colombiana se suma a la lista de artistas que han separado un espacio para conectar con los competidores

30 de agosto de 2025 - 4:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ela Taubert es la ganadora del Grammy Latino en el 2024. (David Villafañe/Staff)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Solo faltan horas para que comience la quinta gala de “Objetivo Fama”. En medio de todas las emociones que invaden a los participantes, esta tarde recibieron una sorpresa que trajo consigo consejos valiosos y la invitación a un concierto.

RELACIONADAS

Se trata de la cantante colombiana Ela Taubert, quien a través de un video pregrabado envió sus mejores deseos a los competidores. La intérprete, de igual modo, aconsejó a los chicos para que tengan éxito en la carrera.

“Hola familia de ‘Objetivo Fama’, yo soy Ela Taubert y quería pasar por acá a mandarles la mejor energía, que la pasen increíble, esa es una experiencia que la van a vivir una sola vez en la vida y va a ser demasiado especial, así que les mando mucho amor, que lo disfruten mucho, que se gocen cada instante y que no se comparen. Ustedes son irrepetibles, cada uno en su esencia, así que aférrense a es, los veo pronto”, expresó la ganadora del Grammy Latino.

Los 18 participantes se mostraron contentos ante las palabras de Taubert. De hecho, la joven de 24 años agregó que espera verlos en su concierto en la isla.

“Los quiero ver pronto, allá en Puerto Rico, el 31 de agosto, en mi concierto, así que, nada, disfrútenlo mucho, los veo pronto”, concluyó.

Taubert se une a una lista de artistas que han hecho lo propio con los participantes de “Objetivo Fama”. Luis Fonsi y Jay Wheeler son otros dos cantantes que han separado un espacio para saludarlos a través de un video.

Los 20 finalistas comenzarán el 2 de agosto su competencia musical desde el Centro de Bellas Artes de Caguas.Vicky Carbonell, de 24 años es de Puerto Rico y tiene raíces dominicanas. José Pacheco, conocido artísticamente como Valente, es otro boricua que perseguirá su sueño de convertirse en un artista.
1 / 21 | Estos son los 20 concursantes de Objetivo Fama . Los 20 finalistas comenzarán el 2 de agosto su competencia musical desde el Centro de Bellas Artes de Caguas. - Suministrada

Tags
Ela TaubertMúsicaObjetivo FamaTelemundotelevisiónReality Shows
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 30 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: