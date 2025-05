Ela Taubert se presentará por primera vez en Puerto Rico

“Estoy muy emocionada de anunciar mi gira Preguntas a las 11:11 Tour y de comenzar en Puerto Rico, la Isla del Encanto. Este lugar siempre me ha recibido con los brazos abiertos y me ha regalado momentos inolvidables. Presentarme aquí ha sido siempre un sueño, y no puedo esperar para compartir esta experiencia con todos ustedes. Se vienen muchas sorpresas. ¡Los quiero!”, expresó la artista en declaraciones escritas.