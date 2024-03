Ela Taubert se emociona al escuchar “¿Cómo pasó?” a 160 pies de altura

Suena “¿Cómo pasó?” de Ela Taubert.

Escuchar una de sus canciones a 160 pies de altura nunca había tenido un lugar en la “lista de sueños por cumplir” de la cantante colombiana. “Pero lo cumplimos, se cumplió”, dice la joven de 23 años con emoción mientras disfrutaba de una incomparable vista panorámica del área metropolitana de la isla desde el FlyDining, en la calle Loíza.

Aunque es la segunda ocasión que visita Puerto Rico, el cariño y apoyo que ha recibido de parte de los boricuas, la hace sentir “como en casa”. Eso explica la manera como aprecia el terruño desde las alturas.

“Hace 6 meses que vinimos a un ‘meet and greet’ con los fans, que estuvo súper lindo, se llama ‘Nuestro refugio’. Es como una dinámica súper linda que creamos juntos para conocernos, para cantar las canciones en acústico. Y ahorita, poder recorrer más San Juan, de hecho, el martes de esta semana estuvimos con algunas de mis seguidoras de acá conociendo San Juan, comiendo piragua por primera vez, en el Paseo de la Princesa. Entonces fue increíble”, cuenta quien debutó en el ámbito musical en el 2023.

PUBLICIDAD

Expresarse con total honestidad, hasta el momento, ha sido el sello que ha marcado la corta pero destacada carrera de la colombiana radicada en Miami, establece. Como lo bueno no se cambia, aseguró en entrevista con este diario, como artista, este siempre será su norte.

“No sé qué me depare el futuro, pero, por ahora, las canciones son vivencias personales y yo creo que al final, cuando uno abre el corazón y se desborda, lo más loco para mí ha sido ver cómo otras personas han sentido lo mismo que yo. Es así”, cuenta la hija única de Érika Taubert para quien su madre lo es “todo”.

Esta vez, la artista, que tiene firmado un contrato con la reconocida empresa Universal Music, llega a la “Isla del Encanto” para promocionar su nuevo sencillo “¿Cómo pasó?”. A menos de un mes del lanzamiento, la canción se ha posicionado en las listas virales globales de Spotify en el puesto #22, convirtiéndose en el tema latino #1 de la codiciada lista.

“Esta canción viene de esa desilusión amorosa que tuve hace unos años, de cómo, no sé si te ha pasado, pero yo conocí a esta persona, pinté todo el futuro apenas lo conocí hace dos meses, pero pinté todo un futuro, toda dramática y al final no pasó lo que quería que yo pasara y las cosas no salieron como yo quería, y de eso se trata la canción, cuenta un poco de la historia sentimental de cómo empezó todo hasta cómo terminó”, describe.

PUBLICIDAD

La artista de música pop celebra que logró entrar en la lista global de Shazam donde se encuentra en el “Top 15″. “¿Cómo pasó?” también recibió reconocimiento en la lista Spain Risers de Apple Music, que destaca las canciones “trending” de los artistas más escuchados en España.

Mientras El Nuevo Día repasa estos logros, Taubert hace gestos que indican que no puede creer “tanto en tan poco tiempo”. “Muy bendecida, muy agradecida porque creo que lo más lindo, sobre todo, lo hablábamos en equipo, se siente como muy loco que uno se siente en la sala de la casa a escribir canciones y de la nada salgan al mundo y tengan un momento súper especial”, expresa.

Ela Taubert muestra el tatuaje que se realizó en la isla junto a una fanática. (alexis.cedeno)

Llega la comida, pero la colombiana quiere continuar su respuesta. Su deseo de agradecer es tan grande como su voz.

“Lo más lindo para mí ha sido poder encontrarme personas en el camino que me han aportado y con los que comparto, y con los que me da mucha ilusión conocer, como acá en la isla que cada vez que vengo conozco personas nuevas, y eso como que me llena un montón. Yo creo que ese ha sido para mí el regalo más grande en toda esta trayectoria”, agrega.

Con su próxima cita en Puerto Rico en agenda, la intérprete reconoce que la isla es una cuna de talentos. Asimismo, como una reafirmación de que -por lo pronto- no piensa apartarse de los escenarios, detalló la lista de artistas puertorriqueños con los que le gustaría colaborar.

PUBLICIDAD

“Me encanta Young Miko, la amo. Me encanta Kany García. Bueno, Bad Bunny, yo creo que todo el mundo quiere cantar con él. Soy muy fan. Siento que tiene un corazón musical precioso, lo admiro y lo respeto muchísimo”, establece. También ama el reguetón.

El símbolo distintivo de Taubert es la mariposa, y su ciclo de transformación. Este, a su vez, lo visualiza como un paralelo a la evolución entre ella y sus fanáticos.

Lo cierto es que esta estadía en Puerto Rico le ha regalado a la cantante experiencias gratificantes que le servirán de inspiración para, una vez llegue a Miami, producir más música. Uno de estos momentos está relacionado con las mariposas, una fanática y un tatuador.

“Es una historia muy loca porque, bueno, acá está el tatuaje, no sé si lo ven, son dos mariposas, fuimos ayer (el martes) con una de mis fans de aquí de Puerto Rico a tatuarnos juntas, ella se tatuó la firma mía y yo me fui a tatuar las mariposas que me las llevaré por siempre porque me las hice acá en la isla”, cuenta.