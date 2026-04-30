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Rimas Entertainment presenta el sello discográfico SONAR

El roster del sello incluye a Cris MJ, Yan Block y Hades66, entre otros

30 de abril de 2026 - 4:57 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jesús Rodríguez, Head of Label de SONAR. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Rimas Entertainment presentó oficialmente SONAR, un sello discográfico enfocado en el desarrollo, gestión y proyección de artistas dentro del mercado de música latina, como parte de la expansión de su ecosistema musical.

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“En SONAR creemos en construir relaciones duraderas que nos permitan acompañar a los artistas no solo en sus primeros pasos, sino a lo largo de toda su trayectoria en la música”, señaló Noah Assad, CEO de Rimas Entertainment a través de declaraciones escritas. “No se trata solo de una estructura de trabajo, sino de un sistema que respalda al artista en cada etapa de su desarrollo”.

Entre sus servicios se incluyen desarrollo artístico (A&R), producción musical, distribución digital, marketing y promoción, gestión de derechos, relaciones públicas y alianzas comerciales.

Rimas Entertainment presentó oficialmente SONAR, un sello discográfico enfocado en el desarrollo, gestión y proyección de artistas dentro del mercado de música latina, como parte de la expansión de su ecosistema musical.Cantante Matt Louis. Keysha, Jesús Rodríguez y Grace.
1 / 5 | Así fue el lanzamiento de SONAR, el sello discográfico de Rimas Entertainment. Rimas Entertainment presentó oficialmente SONAR, un sello discográfico enfocado en el desarrollo, gestión y proyección de artistas dentro del mercado de música latina, como parte de la expansión de su ecosistema musical. - Suministrada

“Sonar es una disquera donde los artistas pueden desarrollarse con libertad y crecer a su propio ritmo, sin perder su esencia”, expresó, por su parte, Jesús Rodríguez, Head of Label de SONAR. “Buscamos acompañarlos en su evolución, siendo un socio estratégico que les permita experimentar, innovar y proyectarse internacionalmente”.

El roster del sello incluye a Cris MJ, Yan Block, Hades66, J Abdiel, Matt Louis, Slow Jamz, Hydro, Panda Black y Slayter, entre otros.

“Nos distingue la diversidad y la representación. Apostamos al arte de distintos sectores de la comunidad y buscamos seguir ampliando su alcance” añadió Rodríguez.

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Música
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