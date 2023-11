No todos los días se presenta la oportunidad de sentarse y escuchar las experiencias de una persona exitosa que sirva de inspiración, especialmente cuando se trata de alguien destacado en el mundo de los negocios que ha ido desarrollando con corazón y pasión.

Esa coyuntura la tuvieron los estudiantes del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), quienes a mediodía del miércoles lanzaron preguntas ante el exitoso empresario puertorriqueño Noah Assad, el cofundador y CEO de Rimas Music Entertainment, para suscitar un interesante conversatorio en el Teatro de la UPR.

Invitados por la Facultad de Administración de Empresas, por casi dos horas, este visionario de la industria de la música y entretenimiento, quien compartió su trayectoria, tropiezos y la filosofía que lo llevó a representar a estrellas globales como Bad Bunny y Karol G, se dirigió a la comunidad universitaria en una dinámica de preguntas y respuestas.

PUBLICIDAD

Con un enfoque en tiempo, cariño y esfuerzo, Assad inspiró a los estudiantes a perseguir sus sueños sin excusas.

En principio respondió sentirse “nervioso y fenomenal”, ante el público de jóvenes que mostraban estar ávidos de escuchar sus historias de éxito y trayectoria, pero en el transcurso los nervios se disiparon al recibir las preguntas sometidas a través de un QR Code, que abrieron paso a una amena conversación, moderada por la profesora de Mercadeo y Empresarismo, la doctora Carmen Espina.

A sus 33 años, quien se considera un “workaholic”, además de un adicto a la música y el reguetón, fue narrando cómo fueron esos primeros pasos desde que era un adolescente, cuando desarrolló una profunda pasión con la cultura del reguetón y comenzó a promover fiestas y a contratar artistas locales. Por eso, luego de graduarse de escuela superior, cuando apenas comenzaba estudios universitarios, tomó la ruta de enfocarse en la música.

Asimismo, conversó acerca de los tropiezos cuando ni siquiera sabía que en el 2014 fundaría Rimas Entertainment como una empresa de marketing digital y distribución, hasta más adelante evolucionar y convertirse en un exitoso sello independiente, de los más grandes del mercado latino, con enfoque en la música urbana. Compite de tú a tú con otras multinacionales.

Bajo su liderazgo, este emprendedor –que prefiere que solo lo llamen por “Noah”- se ha convertido una potencia en la industria, representando a variedad de artistas, desde estrellas consagradas hasta nuevos talentos prometedores, entre ellas la estrella global Bad Bunny y la cantante colombiana Karol G.

PUBLICIDAD

Admite que la buena relación y comunicación con sus artistas, es parte del éxito que comparte con su equipo de trabajo, todos egresados del recinto de Río Piedras, que precisamente lo estuvo acompañando en la primera fila del teatro universitario.

Hay tres palabras que Noah reiteró a lo largo de su comunicación sobre lo que se le debe invertir a cada proyecto o sueño anhelado, y que ha usado siempre a su favor: tiempo, cariño y esfuerzo. Esa constante en su vida profesional la compartió como un estímulo a los estudiantes del recinto riopedrense, particularmente de Administración de Empresas, Ciencias Sociales y Educación, que se dieron cita.

“Pese a las circunstancias y los estorbos, todo se puede, aunque suene clichoso, aburrido o más de lo mismo. Yo no he conocido a una persona que no le haya dedicado tiempo, cariño y esfuerzo a algo y no sale con una recompensa al final”, reiteró.

Las preguntas para Noah Assad fueron sometidas a través de un QR Code, que abrieron paso a una amena conversación, moderada por la profesora Mercadeo y Empresarismo, la doctora Carmen Espina. (David Villafañe/Staff)

De alguna manera, su propósito allí era inspirar a otros, así como también él fue motivado, gracias a un consejo que recibió a los 14 años al conocer al primer pelotero puertorriqueño en ganar un Guante de Oro, Víctor Pellot, quien le cuestionó qué él quería hacer, justo unas semanas antes de este fallecer en el 2005.

“No sé, trabajar y echar pa’ lante”, relató Noah. Ante esa contestación, el expelotero de Grandes Ligas y siete veces Guante de Oro le respondió: “Quiero que sepas algo. Tengo un vecino aquí, seis casas al lado, que quería trabajar en la NASA y está trabajando en la NASA, porque él quiso. Tú tienes que querer hacer lo que quieres hacer, pero tienes que hacerlo, no hablarlo y que quede ahí. Todo se puede. Si quieres ser astronauta, ve a hacerlo. No tienes excusas”.

PUBLICIDAD

Esas palabras de aquel pelotero calaron hondo en Noah, sin siquiera tener conocimiento en ese instante de que se trataba de uno de los inicialistas de mejor fildeo en la historia del béisbol de Grandes Ligas, que fue mejor conocido en Estados Unidos como Vic Power.

“Eso quedó en mí. No hay excusas. Hay muchas circunstancias, muchas situaciones, muchos problemas, muchas barreras y estorbos en el camino. Si hay una cosa que te guste, dedícale tiempo y cariño a eso. A mí me pasó, en un principio tenía tanta cosa que no sabía que hacer, pero me concentré en una cosa y hoy sí puede hacer diferentes cosas dentro de lo que hago. Pero, es importante enfocarte primero en una cosa y darle tu 500 mil por ciento”, expresó mientras compartió que aprovechó cada oportunidad que se le presentó sin dejar que ninguna se le pasara.

Por eso, tal vez, mientras tiene en proceso algún plan o proyecto, indicó que prefiere trabajarlo en silencio, sin crear muchas expectativas, para luego anunciarlo. Asimismo, para el ganador del premio “Ejecutivo del año”, siendo el primer latino en lograr esta distinción otorgada por Billboard, fue importante dejarles saber, a través de anécdotas, que en sus inicios llegó a estar sin dinero, a tener deudas, a tener planes que no salieron como esperaba, y hasta quedarse en Colombia sin un solo centavo para regresar.

Todas las situaciones vividas crearon la tormenta perfecta para creer en lo que hacía y prevalecer. Y si bien asegura que no cambiaría nada de lo vivido, si pudiera regresar en el tiempo, haría lo mismo que hizo, pero de una manera más organizada. Ante el cuestionamiento de cómo manejó el crecimiento drástico de su empresa, este vio esa situación como un “buen problema”.

PUBLICIDAD

“Cuando arrancamos éramos un lugar adónde, tú venías y resolvías todos tus problemas de una. Poco a poco nos dimos cuenta que muchas multinacionales, a la hora de trabajar un artista, el artista hace el 70 por ciento del trabajo antes de entregar un producto. En el caso de nosotros, hasta los otros días, fuimos una empresa que básicamente hacíamos todo desde 1% de trabajo hasta un 100% de trabajo como un equipo. La diferencia de nosotros y que se han dado cuenta con el tiempo, no solamente en Puerto Rico, sino en el mundo entero, es que somos una empresa desarrollada aquí. Invertimos el mismo tiempo, cariño y esfuerzo con el que se dedica el artista”, manifestó, a la vez que señaló que, ante tal magnitud, supo identificar cuándo debió contratar un equipo, que fue agrandando y fortaleciendo.

Este padre de tres hijas, confesó que desde hace dos años ha logrado ese anhelado balance entre su vida profesional y personal, por lo que entiende que lo va manejando bien.

“Mi novia diría que no lo manejo bien, pero creo que a través del tiempo lo he manejado mejor. Indiscutiblemente, soy un ‘workaholic’, me llena mucho mi trabajo, me da mucha felicidad. Hay que tener en cuenta que las cosas más simples son genuinamente las que hacen a uno feliz, dentro de todo, y eso es parte del balance del trabajo y lo personal. Creo que en mis últimos dos años de mi vida he podido sacar tiempo para lo personal y me lo estoy disfrutando. Al final del día, tengo tres hijas que necesitan de mi tiempo, mi cariño, de mi presencia día a día y eso me da ese balance”, agregó.

PUBLICIDAD

Por otra parte, en términos de espectáculos enfatizó que producir conciertos no necesariamente es para generar mucho dinero, pues en muchos casos, como lo fueron los conciertos “P FKN R” en el Hiram Bithorn ofrecidos por Bad Bunny, se perdieron 3.2 millones. Sin embargo, están más que claros que la experiencia que le ofrecieron a los fanáticos y el contacto que se creó del artista con su público, sobrepasa todo.

/

Noah manifestó que quiere seguir trabajando e invirtiendo en su tierra, lo que arrancó aplausos entre los estudiantes. Por el momento, seguir plantando bandera y continuar diversificándose dentro de lo que están haciendo es parte de lo planificado.

Ejemplo de esa diversificación ha sido este año la creación de la empresa Rimas Sports, que funge como una agencia de gestión deportiva que ofrece una amplia gama de servicios enfocados en servir a los atletas a alcanzar su máximo potencial dentro y fuera del campo. Desde el 2021 incursionaron en el deporte cuando adquirieron a los Cangrejeros de Santurce en el Baloncesto Superior Nacional.

/

Parte de la conversación y que entusiasmó a los estudiantes es que Rimas Music Entertainment estará ofreciendo oportunidades de internado. “Estamos buscando gente todos los días, puertorriqueños con hambre, deseos de aprender, con metas a largo plazo, no personas que quieran llegar a la meta sin dar su esfuerzo, sacrificio, empeño ni cariño”, sentenció.