Últimas Noticias
7 de septiembre de 2025
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Reseña
Evaluación o crítica de un servicio, producto o actividad creativa.

Reencuentros y presentaciones de excelencia en la sexta gala de “Objetivo Fama”

Egresados y participantes del “reality show” de canto brillaron en el Centro de Bellas Artes de Caguas

7 de septiembre de 2025 - 11:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Iván "La Voz" López, Víctor Santiago y Juan Vélez interpretaron "Cuando acaba el placer". (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida

“Les vamos a dar un ‘show’, o sea, ‘show’, que los vamos a tener levantados de esos asientos. Van a ver”, prometió la cantante mexicana Cristina Eustace para la sexta gala de “Objetivo Fama” a principios de esta semana.

Christian, de Puerto Rico, asimismo, arrancó la velada con la seguridad de que su trabajo durante los pasados días había sido “duro”. El resultado, aseguró, se vería reflejado en sus presentaciones.

La ganadora de la quinta temporada de la competencia de canto y el participante de esta edición no se equivocaron. A lo largo de la noche el público fue deleitado con números musicales “para la historia”, como dice el actor mexicano Fernando Allende, juez invitado de la noche.

“Color esperanza” fue el tema elegido para la apertura de la gala que juntó a los 16 jóvenes de esta temporada con los egresados Fabián Torres , Iván López, Juan Vélez , Janina Irizarry  y Eustace.

Sheila y Christian regalaron un inicio “glorioso” con su interpretación de “Buenos amigos” popularizada por Selena y Alvaro Torres. Dionicio y Torres, por su parte, se llevaron un “soberbio” por la canción “Si tú me amaras” de Cristian Castro.

“Mi mayor venganza” de La India fue el tema que le tocó a Taishmara y a Gala esta semana. La segunda tuvo problemas de salud durante la semana de ensayos, situación que influyó en su ejecución vocal.

López y Valente elevaron el nivel de romanticismo con el tema “Me va a extrañar” de Pepe Aguilar. La interpretación dio paso al junte de López, Vélez y Víctor Santiago, quienes repitieron su icónica presentación de la cuarta temporada: “Cuando acaba el placer”.

Ariana e Irizarry, por su lado, derrocharon fuerza, sensualidad y pasión con el tema “Hacer el amor con otro” de Alejandra Guzmán. A Gustavo y Alexis les tocó subir al escenario con la canción “El amor de su vida” de Grupo Frontera y Grupo Firme. El primero olvidó la letra por lo que quedó automáticamente en la “zona de peligro”.

Kevin, Miguel, Santiago y Andrea cautivaron con los temas “Mi princesa” de David Bisbal y “Solamente tú” de Pablo Alborán, respectivamente.

Eustace y Vicky interpretaron “La gata bajo la lluvia” de Rocío Durcal. Ambas cantantes presentaron la mejor interpretación de la noche. A la actual participante le sirvió para imponerse como una de las voces más fuertes de la temporada

Yancy y Vélez cerraron con broche de oro al interpretar “Devuélveme la vida” de Antonio Orozco y Malú. Los cantantes se mostraron cómodos y agradecidos por la oportunidad de coincidir y colaborar en la sexta gala.

Con casi un millón de votos registrados, Sheila aseguró una semana más y sacó a Santiago de la competencia. El venezolano se despidió del público entre lágrimas.

La inmunidad, asimismo, se la ganó Andrea, quien recibió la distinción con brincos. Por el contrario Alexis, Gala y Gustavo fueron enviados a la “zona de peligro”.

A través del voto rápido (3 minutos) del público, Gustavo fue salvado. La séptima gala será dedicada a Juan Gabriel.

Los 20 finalistas comenzarán el 2 de agosto su competencia musical desde el Centro de Bellas Artes de Caguas.Vicky Carbonell, de 24 años es de Puerto Rico y tiene raíces dominicanas. José Pacheco, conocido artísticamente como Valente, es otro boricua que perseguirá su sueño de convertirse en un artista.
1 / 21 | Estos son los 20 concursantes de Objetivo Fama . Los 20 finalistas comenzarán el 2 de agosto su competencia musical desde el Centro de Bellas Artes de Caguas. - Suministrada

ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia.
