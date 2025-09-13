Opinión
13 de septiembre de 2025
79°nubes rotas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Jimena Gállego aprovecha su estadía en la isla para visitar la casa estudio de “Objetivo Fama”

La coanimadora del “reality show” de canto compartió con los participantes mientras se preparan para la séptima gala

13 de septiembre de 2025 - 8:36 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La historia de Jimena Gállego en "Objetivo Fama" comenzó en el 2008. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

A lo largo de la semana, la conductora, cantante y actriz mexicana Jimena Gállego ha sido invitada a las distintas producciones de Telemundo Puerto Rico para promocionar el “reality show” “Objetivo Fama” y contar cómo ha sido la experiencia como coanfitriona de la competencia de canto.

Hoy viernes, sin embargo, la también copresentadora de “La casa de los famosos”, separó un espacio para compartir con los 16 participantes que luchan por convertirse en la nueva estrella de la música latina.

“Qué hermosa experiencia visitar a todos estos talentos en la casa estudio de ‘Objetivo Fama’”, expresó Gállego en sus redes sociales junto a varias fotografías del momento especial.

La historia de la mexicana en “Objetivo Fama” arrancó en 2008, cuando fungió como juez de la quinta temporada. Este 2025, la también periodista vive la experiencia desde la animación junto a la boricua Gil Marie López.

Recientemente, en entrevista con El Nuevo Día, Gállego reveló que prefiere el rol de presentadora. De igual forma, apuntó que percibe a los competidores “bastante parejos” a nivel vocal.

“Me divierto más como ‘host’. Es mucho más divertido, mucho más ligero porque no estoy en la posición de juzgar y ver qué están haciendo mal, o en qué pueden mejorar. Sobre todo, en una temporada como esta, que la calidad es tan impresionantemente buena. Es bien difícil decir, qué voy a decir, qué les voy a decir, qué les voy a corregir”, dijo.

Los 20 finalistas comenzarán el 2 de agosto su competencia musical desde el Centro de Bellas Artes de Caguas.Vicky Carbonell, de 24 años es de Puerto Rico y tiene raíces dominicanas. José Pacheco, conocido artísticamente como Valente, es otro boricua que perseguirá su sueño de convertirse en un artista.
1 / 21 | Estos son los 20 concursantes de Objetivo Fama . Los 20 finalistas comenzarán el 2 de agosto su competencia musical desde el Centro de Bellas Artes de Caguas. - Suministrada

ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia.
