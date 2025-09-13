Jimena Gállego aprovecha su estadía en la isla para visitar la casa estudio de “Objetivo Fama”

Hoy viernes, sin embargo, la también copresentadora de “La casa de los famosos”, separó un espacio para compartir con los 16 participantes que luchan por convertirse en la nueva estrella de la música latina.

“Qué hermosa experiencia visitar a todos estos talentos en la casa estudio de ‘Objetivo Fama’”, expresó Gállego en sus redes sociales junto a varias fotografías del momento especial.

La historia de la mexicana en “Objetivo Fama” arrancó en 2008, cuando fungió como juez de la quinta temporada. Este 2025, la también periodista vive la experiencia desde la animación junto a la boricua Gil Marie López.

Recientemente, en entrevista con El Nuevo Día, Gállego reveló que prefiere el rol de presentadora. De igual forma, apuntó que percibe a los competidores “bastante parejos” a nivel vocal.

“Me divierto más como ‘host’. Es mucho más divertido, mucho más ligero porque no estoy en la posición de juzgar y ver qué están haciendo mal, o en qué pueden mejorar. Sobre todo, en una temporada como esta, que la calidad es tan impresionantemente buena. Es bien difícil decir, qué voy a decir, qué les voy a decir, qué les voy a corregir”, dijo.