Jimena Gállego revela detalles del arresto de Aleska Génesis: “Fue un operativo muy discreto”

"La gran mayoría de las cosas que se han dicho no han sido verdad", confesó la influencer venezolana.

“Fue una gala diferente. Vimos cómo fue eliminada por el público, en el cuarto, como siempre estaba esperándola en el foro para entrevistarla. De repente llegan y me dicen que no habría, pensé que estaba como (Salvador) Zerboni en ‘shock’. Estaba el foro vacío explicando que sería al otro día, pero vi que todo el mundo estaba empezando a correr”, inició Jimena Gállego.

“Estaban sacando a gente de las oficinas lo más rápido posible. Me dijeron que teníamos que desalojar el área, pero me dijeron ahí: ‘la Fiscalía está llegando por Aleska’. A mí salida veo a un grupo de 30 personas, oficiales, no venían vestidos así, fue un operativo muy discreto, sin armas, así se la llevaron”, expresó.