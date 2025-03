Maripily y Clovis se expresan ante escándalo legal de Aleska Génesis

View this post on Instagram

“En el día de anoche, pudimos celebrar esta que está aquí con ustedes la eliminación de Aleska Génesis del reality show ‘La casa de los famososo all stars’. La celebré, la seguiré celebrando porque entiendo que como jugadora no lo hizo bien. Ahora, en el plano personal, por la situación tan difícil que está atravesando ella ahora mismo, no se la deseo a nadie. No es son de burla, ni que lo haga yo ni que lo haga nadie, ni que nadie opine, porque simplemente ella sabe lo que está pasando y le deseo que pueda resolver y que pueda salir airosa de esta situación tan difícil”, expresó la campeona de la cuarta edición del popular reality show, a la vez que enfatizó que esa serán las únicas declaraciones que hará en cuanto al tema.