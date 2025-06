Jimena Gállego y Gil Marie López serán las presentadoras de “Objetivo Fama”

Gállego no estará sola en las galas del “reality” de canto que dejó de hacerse en la isla hace 15 años y que se transmitía en la pantalla chica. Junto a la mexicana, la presentadora boricua y coanfitriona del programa “Día a Día” de Telemundo, Gil Marie López, debutará en la plataforma de canto que contará con 20 participantes que aspiran ser la nueva estrella.

López y Gállego serán las presentadoras oficiales de todas las galas en vivo desde el Centro de Bellas Artes de Caguas. Ambas presentadoras fueron parte del anuncio oficial, que la producción, a cargo de Soraya Sánche z, hizo hoy, al mediodía desde el Fairmont El San Juan Hotel, en Isla Verde, para dar a conocer los animadores oficiales de la competencia de canto. La productora Sánchez no estuvo presente en la conferencia de prensa por razones de salud.

“Mi primer amor en la vida fue la música, porque comencé como cantante. Poder regresar ahora como la conductora de un programa del cual fui jurado, que marcó mi carrera con un antes y un después, al estar en Objetivo Fama. Vuelvo a estar cerca de la música, de cantantes y de esa pasión que mueve a tantos corazones. Estoy feliz de ser la conductora junto a Gil de este programa y es un gran honor. No los voy a defraudar y espero hacerlo así como ustedes (los puertorriqueños) que hacen todo con amor”, señaló Gállego, quien dijo que admira mucho a la cantante Yuri, una de las antiguas animadoras de Objetivo Fama, por lo que no dudaría en llamarla para sus consejos.

“Fui televidente antes de ser conductora de televisión. Me sentaba con mi familia a ver ‘Objetivo Fama’, así que sé lo que el televidente y las familias esperan que suceda en esta temporada. Recuerdo cuando estaba Víctor y estaba Juan Vélez, yo voté por Juan...”, dijo López arrancando risas, ya que Vélez fue el ganador y Santiago fue uno de los finalistas en la temporada que se transmitió en el 2007.

“El mundo de la música es complicado y yo también he batallado a lo largo de los años. Saqué un disco y he tenido experiencia con lo extraordinario y retante que es. Me alegra poder estar con estos jóvenes y ayudarlos en la manera en que pueda. Sé que soy un poco mamá gallina y tengo que ser más firme con ellos. Estoy bien emocionada con el proceso”, mencionó la mujer más bella del universo en el 2001.