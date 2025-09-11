Opinión
11 de septiembre de 2025
83°bruma
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Jimena Gállego conoce a su doble en “Día a día”

“¡Hola, galletitas!”, saludaron ambas a sus fans

11 de septiembre de 2025 - 5:07 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Desde que se comenzó a transmitir “La casa de los peposos” de “Raymond y sus amigos” , la cantante boricua Ana Isabelle le ha dado vida al personaje de “Jumeta”. Se trata de una parodia de la periodista y presentadora mexicana Jimena Gállego, de “La casa de los famosos” de Telemundo.

Esta tarde la coanfitriona de “Objetivo Fama”, finalmente, conoció en persona al simpático personaje. Ambas tuvieron la oportunidad de saludar a sus fans.

“¡Hola, galletitas! Aquí ‘Jumeta’, Jimena, bueno, pues, quién va a animar ‘Objetivo Fama’ este sábado, wey", vacilaron.

Jimena y “Jumeta” ya se habían conocido a principios del 2024 a través de una aparición que tuvo la puertorriqueña en el programa “En casa con Telemundo”, donde “enfrentó” a Gállego. Todo esto, frente a los presentadores Carlos Adyan, Andrea Meza y Aleyda Ortiz.

“No están viendo doble. Este fue el encuentro de ‘Jumeta’ y Jimena Gállego. Gracias a ‘En casa con Telemundo’ por este rato tan ameno, y a ti Jimena, por ser una reina en y fuera de escena. Gracias por tus tips y enseñanzas Miguel Morales, a Janice Méndez y a mis amigos de RYSA por tenerme una vez más junto a ustedes”, expresó Ana Isabelle en su cuenta de Instagram junto a un video del momento.

Ana Isabelle se propuso este 2025 descubrir la producción cinematográfica al debutar como productora de su primer largometraje “Fight Back”, que además protagoniza y filma en la isla. La historia creada por la actriz y cantante se trata de un drama deportivo que combina la intensidad de las artes marciales con el amor y la importancia de la familia. Parte del elenco de "Fight Back".
1 / 14 | El mundo de las artes marciales a través de la visión de Ana Isabelle . Ana Isabelle se propuso este 2025 descubrir la producción cinematográfica al debutar como productora de su primer largometraje “Fight Back”, que además protagoniza y filma en la isla. - Xavier Araújo

Desde hace tres años, el programa de comedia de Telemundo Puerto Rico ha presentado a actores como Sara Jarque, con el papel de “Laura” e Ivonne Orsini con “Maquinón”.

TelemundoAna IsabelletelevisiónDía a día
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
