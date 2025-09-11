Jimena Gállego conoce a su doble en “Día a día”
“¡Hola, galletitas!”, saludaron ambas a sus fans
11 de septiembre de 2025 - 5:07 PM
Desde que se comenzó a transmitir “La casa de los peposos” de “Raymond y sus amigos” , la cantante boricua Ana Isabelle le ha dado vida al personaje de “Jumeta”. Se trata de una parodia de la periodista y presentadora mexicana Jimena Gállego, de “La casa de los famosos” de Telemundo.
Esta tarde la coanfitriona de “Objetivo Fama”, finalmente, conoció en persona al simpático personaje. Ambas tuvieron la oportunidad de saludar a sus fans.
“¡Hola, galletitas! Aquí ‘Jumeta’, Jimena, bueno, pues, quién va a animar ‘Objetivo Fama’ este sábado, wey", vacilaron.
Jimena y “Jumeta” ya se habían conocido a principios del 2024 a través de una aparición que tuvo la puertorriqueña en el programa “En casa con Telemundo”, donde “enfrentó” a Gállego. Todo esto, frente a los presentadores Carlos Adyan, Andrea Meza y Aleyda Ortiz.
“No están viendo doble. Este fue el encuentro de ‘Jumeta’ y Jimena Gállego. Gracias a ‘En casa con Telemundo’ por este rato tan ameno, y a ti Jimena, por ser una reina en y fuera de escena. Gracias por tus tips y enseñanzas Miguel Morales, a Janice Méndez y a mis amigos de RYSA por tenerme una vez más junto a ustedes”, expresó Ana Isabelle en su cuenta de Instagram junto a un video del momento.
Desde hace tres años, el programa de comedia de Telemundo Puerto Rico ha presentado a actores como Sara Jarque, con el papel de “Laura” e Ivonne Orsini con “Maquinón”.
