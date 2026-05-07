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Jay Wheeler presentará su nuevo disco en un concierto en Puerto Rico

El evento incluirá un episodio de su podcast RandomChat y un segmento de comedia stand up que se transmitirá en vivo

7 de mayo de 2026 - 2:36 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jay Wheeler (Nevarez Communications)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El artista urbano puertorriqueño Jay Wheeler presentará el próximo 29 de mayo su nuevo disco, "La Voz Favorita", junto con un espectáculo que ofrecerá en el Coliseo de Puerto Rico, informaron este jueves sus representantes.

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“Es un evento único, muy grande”, aseguró Wheeler en un video publicado en su cuenta de Instagram.

En el evento, además de la presentación musical, Wheeler incluirá un episodio de su podcast RandomChat y un segmento de comedia stand up que se transmitirá en vivo a través de la plataforma en directo Kick.

También habrá un segmento especial de la popular serie Cooking with Wheelers, junto a su esposa, Zhamira Zambrano.

Tras el éxito del sencillo principal “De Lejitos”, que debutó en el Top 3 del ranking global de YouTube y alcanzó el puesto No. 1 en Spotify España y Apple Music en San Juan, Jay Wheeler entra en una nueva etapa de su carrera.

Con “La Voz Favorita”, continúa explorando nuevas formas de conectar con su audiencia, marcando una evolución en la relación entre artista y fan.

Los boletos para la fiesta de lanzamiento de La Voz Favorita ya están a la venta en Ticketera.com

Tags
Jay WheelerConciertoColiseo de Puerto Rico José Miguel AgrelotDisco
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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