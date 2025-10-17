Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
17 de octubre de 2025
82°ligeramente nublado
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Jay Wheeler y Zhamira presentan a su hija Aiunii en las redes sociales

Esta noche, el intérprete urbano se presentará en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot con el espectáculo “Girasoles”

17 de octubre de 2025 - 6:16 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Zhamira Zambrano y Jay Wheeler vuelven a unir sus voces para el estreno de "Santa". (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

A solo horas para ofrecer el primero de dos concierto en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, el exponente de música urbana boricua, Jay Wheeler, y su esposa Zhamira Zambrano, vivieron un momento especial con sus seguidores de las redes sociales. La pareja presentó a su hija de un año, Aiunii.

RELACIONADAS

“Aiunii te amo, este disco y este concierto te lo dedico a ti, princesa. Gracias por llegar a nuestras vidas. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Puerto Rico nos vemos hoy y Aiunii esta loca de verlos también. Ja ja. Los amo”, publicó José Ángel López Martínez, nombre de pila del intérprete.

El cantante de 31 años incluyó un álbum de fotos donde la pequeña se muestra sonriente. También reveló otros detalles del espectáculo, como el micrófono amarillo con el que deleitará a la audiencia.

Luego de una pausa en su carrera de un año tras el nacimiento de su hija, Jay Wheeler anunció su regreso a través de un episodio especial de su podcast Random Chat. Esta será la tercera ocasión en que “La voz favorita” se presentará en la principal sala de espectáculos de su natal.

El concierto estará inspirado en su más reciente álbum “Girasoles", lanzado en abril de este año bajo el sello Dynamic Records / EMPIRE.

La pareja anunció que esperaban a su primera hija en junio de 2024 a la par con el lanzamiento de la canción “Bienvenida” interpretada por Zambrano. Aiunii significa “mis ojos” en árabe y fue elegido por la pareja en honor a los orígenes árabes venezolanos de la orgullosa madre.

Tags
Jay WheelerZhamira ZambranoConciertoColiseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 17 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: