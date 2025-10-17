Jay Wheeler y Zhamira presentan a su hija Aiunii en las redes sociales

“Aiunii te amo, este disco y este concierto te lo dedico a ti, princesa. Gracias por llegar a nuestras vidas. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Puerto Rico nos vemos hoy y Aiunii esta loca de verlos también. Ja ja. Los amo”, publicó José Ángel López Martínez, nombre de pila del intérprete.

El cantante de 31 años incluyó un álbum de fotos donde la pequeña se muestra sonriente. También reveló otros detalles del espectáculo, como el micrófono amarillo con el que deleitará a la audiencia.

Luego de una pausa en su carrera de un año tras el nacimiento de su hija, Jay Wheeler anunció su regreso a través de un episodio especial de su podcast Random Chat. Esta será la tercera ocasión en que “La voz favorita” se presentará en la principal sala de espectáculos de su natal.

El concierto estará inspirado en su más reciente álbum “Girasoles", lanzado en abril de este año bajo el sello Dynamic Records / EMPIRE.