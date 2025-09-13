Opinión
13 de septiembre de 2025
87°nubes rotas
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Jay Wheeler estrena sencillo junto al nuevo talento Kennyy

13 de septiembre de 2025 - 12:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Kennyy junto a Jay Wheeler. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Mientras se alista para sus conciertos en el Coliseo de Puerto Rico en octubre, Jay Wheeler presentó esta semana su más reciente sencillo, “Ya Ni Sé”, junto a Kennyy, el nuevo talento de su sello Dynamic Records.

RELACIONADAS

La colaboración une a dos generaciones del género urbano con una letra profunda y cargada de emoción, que busca quedarse en los corazones del público, aseguró. El tema y su video se lanzaron este jueves, 11 de septiembre y están disponibles en todas las plataformas digitales, bajo distribución de EMPIRE.

Todo comenzó con una idea musical que Kennyy grabó para presentársela a Wheeler. El artista multiplatino quedó impresionado con la interpretación y decidió sumarse de inmediato al proyecto.

“Tiene una vibra única, y su manera de escribir y sentir la música encaja perfecto con lo que yo busco transmitir: emociones reales, historias sinceras y melodías que lleguen al corazón”, comentó Wheeler sobre la colaboración. La letra aborda la confusión emocional en las relaciones, cuando ya no sabes lo que está pasando, pero lo sientes todo a la vez.

Por su parte, Kennyy asegura que trabajar con Wheeler representa un momento clave en su carrera: “Colaborar con él sigue sintiéndose como el primer día. Desde donde vengo, oportunidades como esta parecían imposibles. Estoy orgulloso de representar mis raíces y demostrar hasta dónde se puede llegar. Cualquier junte entre Wheeler y yo será un palo, y este tema lo comprueba”.

Jay Wheeler se presentará en el Coliseo de Puerto Rico el viernes 17 y sábado 18 de octubre, llevando su experiencia musical a otro nivel. Además, los fans tendrán la oportunidad de ganar el “Golden Ticket All Access Fan Pass”, un pase VIP exclusivo para un ganador y su acompañante en cada show. Los boletos para la segunda función ya están disponibles en ticketera.com.

Tags
Jay Wheeler
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
