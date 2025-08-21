¿Qué es el “Golden Ticket All Access Fan Pass” de Jay Wheeler?
Quienes tengan boletos para sus conciertos podrán participar y entrar en el sorteo
21 de agosto de 2025 - 10:00 AM
Jay Wheeler llevará la experiencia de sus fans a otro nivel durante sus shows completamente vendidos en el Coliseo de Puerto Rico.
Durante sus conciertos el viernes, 17 y sábado, 18 de octubre, los fans de Wheeler tendrán la oportunidad única de participar por el “Golden Ticket All Access Fan Pass”, que garantiza una experiencia VIP exclusiva para un ganador y su acompañante en cada show.
El pase incluye asientos VIP con las mejores vistas, acceso al backstage para ver todo lo que ocurre tras bastidores, un encuentro personal con Wheeler que incluye una foto y un recuerdo exclusivo, además de sorpresas adicionales.
Los fans pueden completar el formulario de registro aquí para entrar automáticamente en el sorteo. Se requiere comprobante de compra de los boletos para el concierto, y solo serán elegibles quienes asistan a los shows.
Wheeler fue nominado a los Premios Juventud 2025 como Mejor Canción Pop/Rhythm con su éxito “Nota” con Omar Courtz. Incluido en su último álbum, “Girasoles”, el tema se ha convertido rápidamente en uno de los favoritos de los fans, superando los 30 millones de reproducciones en todas las plataformas.
