¿Qué es el “Golden Ticket All Access Fan Pass” de Jay Wheeler?

Jay Wheeler llevará la experiencia de sus fans a otro nivel durante sus shows completamente vendidos en el Coliseo de Puerto Rico.

Durante sus conciertos el viernes, 17 y sábado, 18 de octubre, los fans de Wheeler tendrán la oportunidad única de participar por el “Golden Ticket All Access Fan Pass”, que garantiza una experiencia VIP exclusiva para un ganador y su acompañante en cada show.

El pase incluye asientos VIP con las mejores vistas, acceso al backstage para ver todo lo que ocurre tras bastidores, un encuentro personal con Wheeler que incluye una foto y un recuerdo exclusivo, además de sorpresas adicionales.

¿Cómo participar?

Los fans pueden completar el formulario de registro aquí para entrar automáticamente en el sorteo. Se requiere comprobante de compra de los boletos para el concierto, y solo serán elegibles quienes asistan a los shows.

Nominado en Premios Juventud 2025