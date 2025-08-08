Jay Wheeler se aventura en la bachata

Explorando nuevos matices en su propuesta musical, el reconocido cantante y compositor Jay Wheeler presentó este viernes “Por Fa No Te Vayas”, una bachata impregnada de romanticismo.

El sencillo, lanzado bajo el sello Dynamic Records/EMPIRE, ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Inspirado por figuras que han apostado al género tropical, Wheeler incursiona por primera vez en la bachata para dar vida a una canción que habla de desamor y de la esperanza de que la persona amada no se aleje.

El tema surgió durante una sesión creativa en el estudio de su casa, cuando escuchó una pista de bachata creada por su productor Yeziell junto al compositor puertorriqueño Vasave. Jay aportó su voz y sello distintivo, dando como resultado una pieza íntima, melódica y con el carácter tropical que buscaba explorar.

PUBLICIDAD

“Quise hacer algo tropical, algo diferente, retarme con algo que no había hecho antes. Porque yo hice salsa una vez, pero solo me hacía falta una bachata. Jamás imaginé que iba a quedar tan especial como quedó. De verdad es uno de mis temas favoritos”, expresó el artista.

Este lanzamiento llega poco después de que Wheeler compartiera con sus seguidores su lado más íntimo y artístico a través del documental “Girasoles: Desde La Raíz”, dirigido por Enrique (Emma) González y producido por Dynamic Records. La producción acompaña a su álbum más personal hasta la fecha, Girasoles, que debutó en el Top Albums Debut Global de Spotify y colocó tres canciones simultáneamente en tendencia en YouTube Puerto Rico. Entre sus temas destacados se encuentran “Una Como Tú”, “No Sé Qué Me Queda (NSQMQ)” y “Abrázame Fuerte”. Además, “Nota”, su colaboración con Omar Courtz, supera los 30 millones de reproducciones globales y 5.9 millones de vistas en YouTube.

Jay Wheeler se presentará en concierto en el Coliseo de Puerto Rico los días 17 y 18 de octubre de 2025. Los boletos están disponibles en www.ticketera.com.