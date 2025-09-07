Opinión
7 de septiembre de 2025
83°nubes rotas
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Vico C, la vieja escuela del reguetón y Jay Wheeler llegan a la residencia de Bad Bunny

Al concierto número 26 de la estrella urbana asistió el cantautor colombiano Juanes

7 de septiembre de 2025 - 8:54 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Vico C fue uno de los invitados sorpresas de la función 26 de la residencia de Bad Bunny en el Choliseo. (Instagram) (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

Era uno de los más esperados, y la sonrisa y felicidad de Bad Bunny lo confirmó desde el balcón de la casa rosa en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Se trata del pionero y filósofo del rap, Vico C, quien anoche en la vigésimosexta función de la residencia “No me quiero ir de aquí” de Bad Bunny encendió el famoso “party” de marquesina, junto a varios exponentes de la vieja escuela del género urbano que acompañaron al rapero puertorriqueño.

La alegría de Bad Bunny fue evidente al escuchar algunos de los éxitos de Vico C, como “Bomba para afincar”. El Conejo Malo y figuras del género urbano se proyectaron entusiastas con la participación del veterano rapero, quien fue uno de los invitados sorpresa de la función número 26 de la histórica residencia en el Choliseo.

A la casita rosa se sumaron anoche otros invitados y figuras de la vieja escuela del reguetón, como DJ Negro, Falo, DJ Nelson, Lennox, Yaga y Mackie, Coyote y Mario VI, entre otros. También estuvo Lunay, quien es de la nueva generación de exponentes urbanos.

El cantautor colombiano Juanes y el expelotero dominicano de las Grandes Ligas David “Big Papi” Ortiz también fueron invitados a la casita rosa.

Tras la participación de los invitados de la vieja escuela del reguetón, son muchos los que se preguntan si figuras como Tego Calderón, Don Omar o Daddy Yankee asistirán a la etapa final de la residencia, que culmina el 14 de septiembre.

Jay Wheeler sorprende

La otra gran sorpresa del concierto se dio antes de la participación de Vico C con el artista urbano Jay Wheeler, quien acompañó a Bad Bunny desde el flamboyán.

Jay Wheeler estuvo encargado de cantar los temas de desamor, interpretando la canción “Solo de mi” en sustitución de Bad Bunny.

Hasta ahora, Jay Wheeler es el único artista que ha acompañado a Bad Bunny en esta parte del concierto, en la que interpreta temas dedicados al despecho y el desamor. Juntos cantaron el éxito “Turista”, entre otros.

Bad Bunny regresa hoy, domingo al Choliseo para realizar la función número 27. Con ello solo le resta el próximo fin de semana para cerrar el manifiesto de la cultura puertorriqueña más imponente que se ha realizado en la historia de un concierto en Puerto Rico.

Bad Bunny cerró el domingo un mes de agosto lleno de sabor internacional en el Coliseo de Puerto Rico. En la foto, José Redondo, nacido en Asturias, España, viajó a la isla para presenciar el concierto junto a su amiga Karem Colindres, hondureña que vive en Estados Unidos.Un fanático llegó al concierto con el atuendo que usó el artista urbano en la película Happy Gilmore.La serie de 30 conciertos concluyen el 14 de septiembre.
1 / 42 | Bad Bunny cierra otro mes de su histórica residencia "No me quiero ir de aquí" . Bad Bunny cerró el domingo un mes de agosto lleno de sabor internacional en el Coliseo de Puerto Rico. En la foto, José Redondo, nacido en Asturias, España, viajó a la isla para presenciar el concierto junto a su amiga Karem Colindres, hondureña que vive en Estados Unidos. - Ramon "Tonito" Zayas
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
