“Me encantó”: Belinda relata su experiencia junto a Bad Bunny en Puerto Rico

La artista mexicana Belinda se gozó de principio a fin la función número 21 de la residencia musical “No me quiero ir de aquí” de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

La denominada “Princesa del pop” fue una de las invitadas del domingo, 24 de agosto a la famosa casita rosada, donde, además de bailar con el reguetonero boricua, fue la encargada de encender la fiesta en el Choliseo al gritar la famosa línea: “Acho, PR es otra cosa”, momento que se volvió viral en las redes sociales.

El “perreo sorpresa” de Bad Bunny y Belinda en Puerto Rico "Acho, PR es otra cosa". La actriz mexicana y estrella del pop latino es mencionada por Benito en una canción. Mira cómo bailaron en el Choli.

En la casita también estuvieron presentes ese día otras celebridades, como Sebastián Yatra, Tokischa y Young Miko.

“Él habla de mí en dos canciones y se acercó, bailamos, la pasamos súper bien”, comentó la cantante de 36 años al programa “El Gordo y la Flaca”.

PUBLICIDAD

Según indicó Belinda, se encontraba en la isla grabando un video musical junto a Sebastián Yatra y la agrupación Gente de Zona, producción que estrenará durante este mes de septiembre.

“No lo conocía en persona. Fue una noche súper divertida porque compartimos el gusto por la música. Somos artistas que hemos evolucionado, cada quien, en su género, en su estilo, y me encantó”, confesó.

Cabe destacar que la voz de “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” es fan desde sus inicios de la estrella de telenovelas, prueba de ello son las referencias que ha hecho sobre Belinda en varios de sus temas musicales.

En “Vou 787”, del disco “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”, hace referencia a los personajes de la actriz en la popular novela infantil de los 2000, “Cómplices al rescate”.

“I don’t speak in English, americana, parezco modelo, Francesa Guyana, si fuera mujer, yo fuera Madonna, yo fuera Rihanna, implantando moda, Mariana y Silvana... mmm, sí”.

Otra clara alusión en el mismo disco se encuentra en “Perro negro”, donde el boricua entona la siguiente estrofa: “Quiero que salga de mi mente y te meta en mi cama porque, je, tú tiene cara que tiene la pussy linda, que los dejas loco, enchulao como Belinda”.

En tanto, la mexicana respondió al Conejo Malo en su tema musical “La Cuadrada”: “Te traigo enchula’o, como diría Benito”, entonó en la canción de corrido tumbado junto a Tito Double P.