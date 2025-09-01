Ozuna y Luis Fonsi debutan en la residencia de Bad Bunny

Lo que pocos anticipaban que podía suceder, ocurrió en la noche de ayer, domingo, en la residencia “No me quiero ir de aquí”, de Bad Bunny, cuando los cantantes Ozuna y Luis Fonsi se convirtieron en los invitados especiales del concierto 24 de la estrella urbana en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Desde el 2018, Bad Bunny y Ozuna no coincidan en una colaboración urbana. Ese año fueron las voces del remix “Solita”, y previo habían coincidido en los éxitos “Diles” y “Soy peor” en el 2016 y “Te boté” en el 2017. Todos los temas son colaboraciones urbanas entre varios artistas. Es decir, que hasta anoche, 31 de agosto, Bad Bunny y Ozuna no habían estado juntos en un escenario.

Ozuna fue el invitado sorpresa del “party” de marquesina más famoso de Puerto Rico desde el balcón de la casa de Bad Bunny. Desde allí y ante una audiencia eufórica, interpretó algunos de los temas arriba mencionados, sumado a “Dile que tú me quieres”, “Déjate Llevar”, “Si tu marido no te quiere”, “Se preparó”, “Adicto”, “Hey Mor” y “El Farsante”.

Su esposa Taína Meléndez y sus dos hijos también se gozaron el concierto de Bad Bunny.

“El negrito de los ojos claros” no fue el único que estuvo en el balcón de la casita rosa, también llegó la Miss Universe 2001, Denise Quiñones y el famoso productor DJ Khaled.

Y llegó otro domingo especial a la residencia en la que Bad Bunny toma un descanso para que otro artista puertorriqueño tome su lugar en la interpretación del tema "“LO QUE LE PASÓ A HAWAii”. Esta vez el turno fue para el cantautor Luis Fonsi, lo que resultó la otra gran sorpresa de la noche.

Fonsi ocupó el espacio del platanal desde la silla blanca de resina e interpretó el tema que aborda los desalojos, la gentrificación y el amor a la patria aunque se viva en otro país.

A Bad Bunny le restan seis funciones para completar su residencia histórica. El artista urbano culminaría, hasta el momento, el 14 de septiembre en un concierto que promete grandes sorpresas y emociones entre la audiencia.