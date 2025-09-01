Opinión
1 de septiembre de 2025
85°nubes dispersas
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Ozuna y Luis Fonsi debutan en la residencia de Bad Bunny

Los dos cantantes sorprendieron a la audiencia en la función 24 de la estrella internacional en el Coliseo de Puerto Rico

1 de septiembre de 2025 - 9:04 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ozuna fue el invitado de Bad Bunny para la función número 24, del 31 de agosto. (Suministrada/Casanova)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

Lo que pocos anticipaban que podía suceder, ocurrió en la noche de ayer, domingo, en la residencia “No me quiero ir de aquí”, de Bad Bunny, cuando los cantantes Ozuna y Luis Fonsi se convirtieron en los invitados especiales del concierto 24 de la estrella urbana en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

RELACIONADAS

Desde el 2018, Bad Bunny y Ozuna no coincidan en una colaboración urbana. Ese año fueron las voces del remix “Solita”, y previo habían coincidido en los éxitos “Diles” y “Soy peor” en el 2016 y “Te boté” en el 2017. Todos los temas son colaboraciones urbanas entre varios artistas. Es decir, que hasta anoche, 31 de agosto, Bad Bunny y Ozuna no habían estado juntos en un escenario.

Ozuna fue el invitado sorpresa del “party” de marquesina más famoso de Puerto Rico desde el balcón de la casa de Bad Bunny. Desde allí y ante una audiencia eufórica, interpretó algunos de los temas arriba mencionados, sumado a “Dile que tú me quieres”, “Déjate Llevar”, “Si tu marido no te quiere”, “Se preparó”, “Adicto”, “Hey Mor” y “El Farsante”.

Su esposa Taína Meléndez y sus dos hijos también se gozaron el concierto de Bad Bunny.

“El negrito de los ojos claros” no fue el único que estuvo en el balcón de la casita rosa, también llegó la Miss Universe 2001, Denise Quiñones y el famoso productor DJ Khaled.

Y llegó otro domingo especial a la residencia en la que Bad Bunny toma un descanso para que otro artista puertorriqueño tome su lugar en la interpretación del tema "“LO QUE LE PASÓ A HAWAii”. Esta vez el turno fue para el cantautor Luis Fonsi, lo que resultó la otra gran sorpresa de la noche.

Fonsi ocupó el espacio del platanal desde la silla blanca de resina e interpretó el tema que aborda los desalojos, la gentrificación y el amor a la patria aunque se viva en otro país.

Desde el primer domingo de la residencia, el pasado 13 de julio, son varios los cantantes que sustituyen al Conejo Malo en el tema, entre ellos Pedro Capó, Ednita Nazario, Farruko, Willy Rodríguez,Kany García, iLé y Tito Auger.

Pedro Capó canta “LO QUE LE PASÓ A HAWAii” en concierto de Bad Bunny

Pedro Capó canta “LO QUE LE PASÓ A HAWAii” en concierto de Bad Bunny

El emotivo momento ocurrió durante la tercera función del Conejo Malo en el Coliseo de Puerto Rico.

A Bad Bunny le restan seis funciones para completar su residencia histórica. El artista urbano culminaría, hasta el momento, el 14 de septiembre en un concierto que promete grandes sorpresas y emociones entre la audiencia.

Julito Gastón, percusionista y director musical puertorriqueño.Chuwi, grupo musical puertorriqueño.Ozuna fue el invitado de Bad Bunny para la función número 24, del 31 de agosto.
1 / 53 | Estas fueron las celebridades que Bad Bunny invitó a su residencia . Julito Gastón, percusionista y director musical puertorriqueño. - Ramon "Tonito" Zayas

ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
