Rubén Blades sorprende con su soneo en la residencia de Bad Bunny

Una función internacional. Así se describe el concierto 23 de la residencia “Yo me quiero ir de aquí” de Bad Bunny en el Coilseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot al contar con estrellas internacionales como invitados especiales.

El cantautor panameño Rubén Blades fue la gran sorpresa de la noche del sábado, cuando logró una presentación inolvidable al tener una aparición sorpresa en el escenario principal del concierto. Justo en la parte final del concierto, donde Bad Bunny interpreta los temas de salsa, el famoso y veterano cantante irrumpió con sus soneos al ritmo de “Baile inolvidable”. Tal y como lo hizo el “Caballero de la salsa”, Gilberto Santa Rosa, en la séptima función de la residencia, Blades impartió su estilo al sabroso tema.

Blades no solo tuvo su participación en el tema “Baile inolvidable”, también pudo interpretar algunos de sus éxitos ante una audiencia delirante.

PUBLICIDAD

Mientras que en la casita rosa, en el “party” de marquesina más encendido de Puerto Rico, estuvo el actor y director español, Paco León y la actriz cubana, Ana de Armas. Ambos viajaron a Puerto Rico para asistir a la serie de conciertos de Bad Bunny que concluye el 14 de septiembre de 2025, para luego inicial una gira internacional.

De igual forma, el grupo Buscabulla asistió al balcón de la casa. Buscabulla grabó el tema “Andrea” en la producción “Un verano sin ti” de Bad Bunny.

Y el party de marquesina lo encendió anoche, el exponente urbano Jhayco, quien junto a Bad Bunny repitió su visita a la casa rosa, segundo escenario de la residencia. La residencia de campo fue recreada con el realismo de la casa en la que se grabó el cortometraje de “DeBÍ TiRAR Más FOTos” con el veterano actor y cineasta Jacobo Morales.

En el caso de Jhayco, el exponente boricua asistió a la segunda función de la residencia y regresó anoche, en la 23. El exponente urbano interpretó varios de sus éxitos como “Dákiti” y “No me conoce”, entre otros.

A la casa rosa han asistido decenas de famosos del ámbito musical, deportivo y actoral. Entre ellos Lebron James, Penélope Cruz, Javier Bardem, Roselyn Sánchez, Eric Winter, José “Piculín” Ortiz, José Juan Barea, Tito Trinidad, Ivy Queen, Yandel, Sech, El Alfa, Karla Monroig, Angelique Burgos, “Burbu”, Maripily Rivera, Marisé “Tata” Álvarez, Yandel, Zuleyka Rivera, Jowell, Randy, Nicky Jam, Belinda, Austin Butler y Sebastián Yatra.

Hoy, domingo, 31 de agosto, Bad Bunny se dispone a realizar su función 24 de su serie de conciertos.