25 de agosto de 2025
Nicky Jam, Tito Auger y Belinda sorprenden en la residencia de Bad Bunny

Los tres artistas fueron parte de la función 21 de la estrella global en el Coliseo de Puerto Rico

25 de agosto de 2025 - 10:15 AM

Belinda, Tito Auger y Nicky Jam. (Archivo)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

Nuevos invitados en la casita rosa y la suma de otro cantautor puertorriqueño en la interpretación del tema “LO QUE LE PASÓ A HAWAii”, fue el saldo de la función 21 de la residencia “Yo no me quiero ir de aquí” de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Como todos los domingos, desde que arrancó la residencia, Bad Bunny ha invitado a una artista puertorriqueño a sustituirlo en el tema “LO QUE LE PASÓ A HAWAii” desde el platanal que ocupa el escenario principal que recrea una zona montañosa de la isla. Desde el primer domingo de la residencia,el pasado 13 de julio, son varios los cantantes que sustituyen al Conejo Malo en el tema que aborda la gentrificación, desalojos y el amor por Puerto Rico. La silla blanca de resina ha sido ocupada por Pedro Capó, Ednita Nazario, Farruko, Willy Rodríguez, Kany García, iLé y anoche, por el cantautor Tito Auger, vocalista de Fiel a la Vega.

El invitado al “party” de marquesina fue el exponente Nicky Jam, quien encendió el Choliseo con algunos de sus éxitos de la llamada vieja escuela.

La otra sorpresa fue la cantante y actriz mexicana, Belinda, invitada de la casita rosada. En esta ocasión fue a ella a quien le correspondió la famosa línea “Acho PE Erre es otras cosa” para encender la fiesta.

En la casita también estuvieron presentes otras figuras del entretenimiento como Sebastián Yatra, Tokischa y Young Miko

ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
