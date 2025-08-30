Opinión
30 de agosto de 2025
89°bruma
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El Alfa visita la casita de Bad Bunny

El artista dominicano puso al público a bailar con varios de sus éxitos

30 de agosto de 2025 - 9:09 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El artista urbano dominicano El Alfa, cuyo nombre real es Emanuel Herrera Batista, a la derecha, cantó junto a Bad Bunny la canción “Dema Ga Ge Gi Go Gu”. (Ramon "Tonito" Zayas)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

San Juan, Puerto Rico - La noche del viernes, 29 de agosto de 2025, se llevó a cabo la función número 22 de la residencia “No me quiero ir de aquí”, de Bad Bunny, sin la presencia de grandes estrellas en la zona VIP y en la casita.

Sin embargo, el invitado especial de la noche, que se ganó el aplauso del público por su energía y carisma, fue el intérprete dominicano El Alfa. Desde el balcón de la casita, la estrella de la música dembow interpretó dos de sus éxitos, “Este” (2024) y “Coronao Now” (2020). Además, acompañó a Bad Bunny en su tema “Dema Ga Ge Gi Go Gu” (2018).

Desde el balcón de la casita de Bad Bunny, la estrella de la música dembow El Alfa interpretó dos de sus éxitos, “Este” (2024) y “Coronao Now” (2020). Aunque la función número 22 de la residencia de Bad Bunny no tuvo muchos invitados conocidos en el área VIP, quien se ganó el aplauso del público por su energía y carisma, fue el intérprete dominicano El Alfa.En varias entrevistas, el dominicano le ha atribuido a la colaboración en "La Romana", que hizo con Bad Bunny, el impulso que su carrera necesitaba para conectar con una audiencia global y asegurar futuras colaboraciones.
1 / 18 | Bad Bunny recibe a El Alfa en su residencia. Desde el balcón de la casita de Bad Bunny, la estrella de la música dembow El Alfa interpretó dos de sus éxitos, “Este” (2024) y “Coronao Now” (2020). - Ramon "Tonito" Zayas

En el área de invitados se pudo ver al actor y presentador Amaury Nolasco.

Con la función de ayer, dio inicio al noveno fin de semana de esta Residencia, que se extenderá hasta el 14 de septiembre de 2025.

Esta ha sido una semana ajetreada para el artista, luego de haber atendido la premier de su película “Caugth Stealing”, llevada a cabo el 26 de agosto de 2025 en Nueva York. Allí coincidió con el resto del elenco de la película, incluidos Austin Butler, Zoë Kravitz, y el director, Darren Aronofsky.

Bad Bunny, quien está en medio de su residencia artística en Puerto Rico, voló hasta Nueva York para participar de la premier de la película "Caught Stealing", en el Regal Union Square. Bad Bunny vistió un traje crema con gafas. Tonic el gato, en la premier de Nueva York.
1 / 14 | Bad Bunny presente en la premier de "Caught Stealing" en Nueva York. Bad Bunny, quien está en medio de su residencia artística en Puerto Rico, voló hasta Nueva York para participar de la premier de la película "Caught Stealing", en el Regal Union Square. - Evan Agostini

La residencia “No me quiero ir de aquí” continúa esta noche a las 9:00 p.m. en el Coliseo de Puerto Rico con su vigesimotercera función.

Bad BunnyEl AlfaColiseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot
ACERCA DEL AUTOR
Francisco Javier Díaz
Francisco Javier DíazArrow Icon
Francisco Javier Díaz trabaja en El Nuevo Día desde febrero de 1999, cuando formó parte de la publicación semanal "TV al Día". Unos meses más tarde, pasó a ser parte del...
