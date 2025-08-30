El Alfa visita la casita de Bad Bunny
El artista dominicano puso al público a bailar con varios de sus éxitos
30 de agosto de 2025 - 9:09 AM
San Juan, Puerto Rico - La noche del viernes, 29 de agosto de 2025, se llevó a cabo la función número 22 de la residencia “No me quiero ir de aquí”, de Bad Bunny, sin la presencia de grandes estrellas en la zona VIP y en la casita.
Sin embargo, el invitado especial de la noche, que se ganó el aplauso del público por su energía y carisma, fue el intérprete dominicano El Alfa. Desde el balcón de la casita, la estrella de la música dembow interpretó dos de sus éxitos, “Este” (2024) y “Coronao Now” (2020). Además, acompañó a Bad Bunny en su tema “Dema Ga Ge Gi Go Gu” (2018).
En el área de invitados se pudo ver al actor y presentador Amaury Nolasco.
Con la función de ayer, dio inicio al noveno fin de semana de esta Residencia, que se extenderá hasta el 14 de septiembre de 2025.
Esta ha sido una semana ajetreada para el artista, luego de haber atendido la premier de su película “Caugth Stealing”, llevada a cabo el 26 de agosto de 2025 en Nueva York. Allí coincidió con el resto del elenco de la película, incluidos Austin Butler, Zoë Kravitz, y el director, Darren Aronofsky.
La residencia “No me quiero ir de aquí” continúa esta noche a las 9:00 p.m. en el Coliseo de Puerto Rico con su vigesimotercera función.
