Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
27 de agosto de 2025
89°nubes dispersas
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Últimos boletos de la residencia de Bad Bunny se venderán solamente “online”

La producción anunció que ya no se venderán entradas en la boletería del Coliseo de Puerto Rico

27 de agosto de 2025 - 1:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bad Bunny en la novena función de su residencia en el Coliseo de Puerto Rico. (Ramon "Tonito" Zayas)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

Se acabó la fila en el exterior del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot para adquirir los últimos boletos para la residencia “Yo no me quiero ir de aquí” de Bad Bunny, puesto que la producción de los 30 conciertos de la estrella internacional, anunció, hoy, miércoles, que la venta será exclusivamente “online”.

RELACIONADAS

El anuncio de que no se venderán entradas en la boletería del Coliseo de Puerto Rico y ya las personas no tienen que pernoctar en las afueras del recinto, lo hizo Move Concerts a través de sus redes sociales.

“Cantidad de boletos muy limitada para todas las funciones restantes y exclusivamente de boletos “Limited View” y “No View” estarán disponible a través de @ticketera desde mañana a las 10:00 am. Venta exclusivamente online", comunicó la producción.

Mañana, jueves, 28 de agosto, comienza la venta de los boletos de visión limitada que se han ido liberando días antes de las funciones. Bad Bunny comenzó su residencia el pasado 11 de julio y culminaría el 14 de septiembre. Hasta el momento, la estrella internacional ha realizado 21 funciones de las 30 que espera realizar.

El evento musical ha sido histórico, monumental y exitoso, al colocar a Puerto Rico como epicentro de la música urbana en el mundo. Bad Bunny presentará el próximo fin de semana las funciones 22, 23 y 24 en el Choliseo.

Julito Gastón, percusionista y director musical puertorriqueño.Chuwi, grupo musical puertorriqueño.La cantante Ivy Queen recibió una gran ovación del público. (Foto Cheery Viruet)
1 / 47 | Estas fueron las celebridades que Bad Bunny invitó a su residencia . Julito Gastón, percusionista y director musical puertorriqueño. - Ramon "Tonito" Zayas

Hasta hoy, decenas de personas realizaban una fila en el exterior del Choliseo desde días antes para tratar de adquirir boletos. Con este cambio se elimina la extensa fila.

La venta de los boletos de visión limitada, según aclaró Jorge Pérez, gerente regional de ASM Global, la empresa que administra el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, son cerca de 300 asientos que se ubican justo detrás de la casita rosa, segundo escenario de la residencia de Bad Bunny.

El “perreo sorpresa” de Bad Bunny y Belinda en Puerto Rico

El “perreo sorpresa” de Bad Bunny y Belinda en Puerto Rico

"Acho, PR es otra cosa". La actriz mexicana y estrella del pop latino es mencionada por Benito en una canción. Mira cómo bailaron en el Choli.

Tags
Bad BunnyColiseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 27 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: