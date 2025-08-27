Últimos boletos de la residencia de Bad Bunny se venderán solamente “online”

Se acabó la fila en el exterior del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot para adquirir los últimos boletos para la residencia “Yo no me quiero ir de aquí” de Bad Bunny, puesto que la producción de los 30 conciertos de la estrella internacional, anunció, hoy, miércoles, que la venta será exclusivamente “online”.

El anuncio de que no se venderán entradas en la boletería del Coliseo de Puerto Rico y ya las personas no tienen que pernoctar en las afueras del recinto, lo hizo Move Concerts a través de sus redes sociales.

“Cantidad de boletos muy limitada para todas las funciones restantes y exclusivamente de boletos “Limited View” y “No View” estarán disponible a través de @ticketera desde mañana a las 10:00 am. Venta exclusivamente online", comunicó la producción.

Mañana, jueves, 28 de agosto, comienza la venta de los boletos de visión limitada que se han ido liberando días antes de las funciones. Bad Bunny comenzó su residencia el pasado 11 de julio y culminaría el 14 de septiembre. Hasta el momento, la estrella internacional ha realizado 21 funciones de las 30 que espera realizar.

El evento musical ha sido histórico, monumental y exitoso, al colocar a Puerto Rico como epicentro de la música urbana en el mundo. Bad Bunny presentará el próximo fin de semana las funciones 22, 23 y 24 en el Choliseo.

1 / 47 | Estas fueron las celebridades que Bad Bunny invitó a su residencia . Julito Gastón, percusionista y director musical puertorriqueño. - Ramon "Tonito" Zayas 1 / 47 Estas fueron las celebridades que Bad Bunny invitó a su residencia Julito Gastón, percusionista y director musical puertorriqueño. Ramon "Tonito" Zayas Compartir

Hasta hoy, decenas de personas realizaban una fila en el exterior del Choliseo desde días antes para tratar de adquirir boletos. Con este cambio se elimina la extensa fila.

La venta de los boletos de visión limitada, según aclaró Jorge Pérez, gerente regional de ASM Global, la empresa que administra el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, son cerca de 300 asientos que se ubican justo detrás de la casita rosa, segundo escenario de la residencia de Bad Bunny.