Gerencia del Coliseo de Puerto Rico aclara qué son los boletos de visión limitada de Bad Bunny

A juzgar por lo vivido y reseñado por los fans del Conejo Malo el evento, denominado, “No me quiero ir de aquí”, ha cumplido con todas las expectativas que la estrella internacional tiene acostumbrados a sus fanáticos y a los que se suman por primera vez a presenciar un concierto de Bad Bunny.

No obstante, más allá de realizar largas filas en y dentro del choliseo por las diversas experiencias que se ofrecen, en las redes sociales han habido comentarios y quejas sobre los asistentes que compraron boletos en el nivel principal frente al segundo escenario que recrea la casa de campo en la que se grabó el cortometraje de “DeBÍ TiRAR Más FOTos” , ya que estos no tienen visibilidad hacia la tarima principal que representa una zona montañosa del terruño borincano.

“Las quejas que han surgido son de personas que no están sentadas en esa zona detrás de la casa. Son 300 asientos que quedan detrás de la casa. Son boletos que se abrieron, el viernes y el sábado en nuestra boletería. Tienes que ir físicamente porque nuestro personal te explicaba específicamente y claramente que quedabas en un área de visión limitada. Voluntariamente tú lo comprabas o no. Así que no fue una sorpresa para las personas que estaban ahí porque se les notificó antes de completar la transacción”, explicó Pérez.