Así reaccionaron algunos de los artistas urbanos mencionados por Bad Bunny en su concierto

Desde que inició la residencia de conciertos “No me quiero ir de aquí” el pasado viernes del exponente Bad Bunny , han sido incontables los momentos considerados memorables y hasta sorprendentes.

El cantante Jay Wheeler le dedicó el siguiente mensaje junto a una foto en una de sus historias de Instagram: “@babunnypr Gracias por mencionar a todos y mencionarme a mí! Para mí un honor ser parte de too un movimiento. Te deseo mucho éxito en la Residencia, se vio increíble el show, felicidades por eso y por todo lo que falta” .

Por otro lado, el cantante Jamsha publicó en video un fragmento en el que lo menciona, junto al siguiente mensaje: “Que lindo es ver que @badbunnypr menciona mi nombre en el choli. Mis 1.5 segundos de fama 🤣🤣 Me hubiese gustado estar allí pero estoy en compromisos en Mexico. Benito haciendo historia" .

Asimismo, lo hizo en sus historias el cantante Yovngchimi. “@badbunnypr Exito y Felicidades de parte del Demo. Orgullosos de como no tan solo pones tu Carrera por todo lo alto, sino al País también. Rompe conejo!!” , expresó.

Mientras que el cantante Ñejo , muy a su estilo, le grabó un video a Bad Bunny no solo en el que agradeció la mención que le hizo, sino que le pidió taquillas para poder ir a su concierto. En mensaje escrito expresó: " @badbunnypr antes q se acabe yo sé que te voy a ver".

Mientras que su colega cantante Guelo Star también aprovechó el momento para celebrarlo. “Por que somos Parte de LA Historia! Gracias @badbunnypr por el mention como parte de los Pilares del Reggaeton !!! Que VIVA el REGGAETON de Puerto Rico!!! Lets go!!! #LaResidencia #ReggaetonSuperstars “, publicó en su red.

“Puerto Rico: el epicentro del flow. No hay GPS que te lleve a lo que somos… porque Puerto Rico no se encuentra, Puerto Rico se siente. Ser boricua es un superpoder, porque no somos 100x35… somos infinito en ritmo, en alma y en corazón. Donde tú ves isla, nosotros vemos universo. Pártela San Benito!@badbunnypr“, publicó en su cuenta de Instagram.