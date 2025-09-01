Estos fueron los famosos presentes en la residencia de Bad Bunny en el mes de agosto
Aquí un recuento de las estrellas que cantaron “LO QUE LE PASÓ A HAWAii” y que visitaron la casita rosada
1 de septiembre de 2025 - 11:00 AM
En la segunda parte de la residencia “No me quiero ir de aquí” de Bad Bunny, la estrella global ha compartido con grandes figuras de la actuación, la música y los deportes como invitados especiales de su serie de conciertos.
El famoso “party” de marquesina sigue creciendo con la visita de un gran número de invitados.
A continuación te decimos los famosos que estuvieron en los conciertos del mes de agosto.
Cantando el tema “LO QUE LE PASÓ A HAWAii”.
En la casita
La serie de conciertos continuará hasta el 14 de septiembre.
