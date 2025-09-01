Opinión
1 de septiembre de 2025
89°nubes dispersas
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Estos fueron los famosos presentes en la residencia de Bad Bunny en el mes de agosto

Aquí un recuento de las estrellas que cantaron “LO QUE LE PASÓ A HAWAii” y que visitaron la casita rosada

1 de septiembre de 2025 - 11:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Julito Gastón, percusionista y director musical puertorriqueño.Chuwi, grupo musical puertorriqueño.El productor DJ Khaled estuvo de invitado en la función 24.
Julito Gastón, percusionista y director musical puertorriqueño.
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida

En la segunda parte de la residencia “No me quiero ir de aquí” de Bad Bunny, la estrella global ha compartido con grandes figuras de la actuación, la música y los deportes como invitados especiales de su serie de conciertos.

RELACIONADAS

El famoso “party” de marquesina sigue creciendo con la visita de un gran número de invitados.

A continuación te decimos los famosos que estuvieron en los conciertos del mes de agosto.

Cantando el tema “LO QUE LE PASÓ A HAWAii”.

  • Willy Rodríguez, vocalista de Cultura Profética. 
  • Kany García
  • iLe
  • Tito Auger, vocalista de Fiel a la Vega
  • Luis Fonsi
Bad Bunny cerró el domingo un mes de agosto lleno de sabor internacional en el Coliseo de Puerto Rico. En la foto, José Redondo, nacido en Asturias, España, viajó a la isla para presenciar el concierto junto a su amiga Karem Colindres, hondureña que vive en Estados Unidos.Un fanático llegó al concierto con el atuendo que usó el artista urbano en la película Happy Gilmore.La serie de 30 conciertos concluyen el 14 de septiembre.
Bad Bunny cerró el domingo un mes de agosto lleno de sabor internacional en el Coliseo de Puerto Rico. En la foto, José Redondo, nacido en Asturias, España, viajó a la isla para presenciar el concierto junto a su amiga Karem Colindres, hondureña que vive en Estados Unidos.

En la casita

  • Arcángel
  • Yandel
  • Dei V
  • Omar Courtz
  • René Pérez
  • Sech
  • De La Ghetto
  • Ivy Queen
  • Feid
  • Nicky Jam
  • Ñengo
  • El Alfa 
  • Rubén Blades
  • Ozuna
  • Becky G
  • Quevedo
  • Jorge Drexler
  • Sebastián Yatra
  • Belinda
El “perreo sorpresa” de Bad Bunny y Belinda en Puerto Rico

El “perreo sorpresa” de Bad Bunny y Belinda en Puerto Rico

"Acho, PR es otra cosa". La actriz mexicana y estrella del pop latino es mencionada por Benito en una canción. Mira cómo bailaron en el Choli.

  • Young Miko
  • Tokischa
Tokischa y Young Miko: el encuentro que muchos comentan

Tokischa y Young Miko: el encuentro que muchos comentan

La intérprete dominicana y la exponente urbana boricua se gozaron la residencia artística de Bad Bunny en el Choli.

  • Kendo Kaponi
  • Xander Zayas
  • Austin Butler
  • Darren Aronofsky
  • Javier Bardem
  • Penélope Cruz
Lo que no habías visto de Penélope Cruz en el show de Bad Bunny

Lo que no habías visto de Penélope Cruz en el show de Bad Bunny

La actriz española sorprendió con este nuevo vídeo durante la residencia artística en el Coliseo de Puerto Rico.

  • Roselyn Sánchez
  • Eric Winter
  • Benicio del Toro
  • Karla Monroig
  • Marisé “Tata” Álvarez
  • Angelique “Burbu” Vargas
Burbu y Bad Bunny: el grito boricua que conquistó al Choli

Burbu y Bad Bunny: el grito boricua que conquistó al Choli

Al lado de Maripily, la querida actriz y conductora Angelique se gozó el espectáculo de Benito junto a Roselyn Sánchez, Karla Monroig y Marisé Álvarez.

  • Maripily Rivera
  • Raymond Arrieta en su personaje Plinia
  • Zuleyka Rivera
El candente baile de Zuleyka Rivera: "Yo perreo sola" en el show de Bad Bunny

El candente baile de Zuleyka Rivera: "Yo perreo sola" en el show de Bad Bunny

Así se robó el show en el Choli.

  • José “Piculín” Ortiz
  • Miguel Cotto
  • Jasmine Camacho-Quinn
  • Danilo Gallinari
  • Beto Montenegro
  • Ana de Armas
  • Paco de León 
  • Buscabulla 
  • Denis Quiñones
  • Dj Khaled

La serie de conciertos continuará hasta el 14 de septiembre.

Julito Gastón, percusionista y director musical puertorriqueño.Chuwi, grupo musical puertorriqueño.El productor DJ Khaled estuvo de invitado en la función 24.
Julito Gastón, percusionista y director musical puertorriqueño.

Bad Bunny
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández Mercado
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
Entretenimiento
