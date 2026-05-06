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Daddy Yankee se convierte en el compositor latino más premiado en la historia de los Premios ASCAP

Recibió dos galardones en esta edición del 2026

6 de mayo de 2026 - 1:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Daddy Yankee posa con sus dos galardones. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El cantante puertorriqueño Daddy Yankee se consolidó como el compositor latino más premiado en la historia de los Premios ASCAP, de la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores.

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En la edición de 2026, el artista sumó sus galardones número 63 y 64.

Uno de los reconocimientos fue por la composición “Sonríele”, un tema de corte inspirador que ha logrado conectar con el público. La otra composición premiada fue la interpretada por Karol G, “Latina Foreva”.

Según el escrito, con este logro, el intérprete mantiene una racha ininterrumpida de victorias en los Premios ASCAP Latinos desde 2005, consolidándose como una de las figuras más influyentes de la industria.

Daddy Yankee en su primera aparición pública, tras casi dos años de retirarse.Jackie BracamontesJowell y Randy
1 / 15 | Moda y estilo: así llegaron los famosos a la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina. Daddy Yankee en su primera aparición pública, tras casi dos años de retirarse. - Marta Lavandier

Este 2026 Daddy Yankee además fue nombrado Persona del Año por la Latin Recording Academy. De otro lado, recientemente lanzó “ECHO”, tema oficial del Mundial junto a la artista jamaicana Shenseea, reafirmando su presencia en escenarios globales.

En la ceremonia del martes, la ASCAP además galardonó a Keityn como compositor latino del año y Romeo Santos, ganó el premio ASCAP al compositor/artista latino del año. El premio a la canción latina del año fue para “Si antes te hubiera conocido”, interpretada por Karol G.

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