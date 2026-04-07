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Daddy Yankee es nombrado como “Persona del año 2026″ por la Academia Latina de la Grabación

El reconocimiento se le será entregado el 11 de noviembre de 2026, en Las Vegas, durante la Semana del Latin Grammy

7 de abril de 2026 - 10:33 AM

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Daddy Yankee será reconocido por la Academia Latina de la Grabación por su larga trayectoria en la música.
Daddy Yankee será reconocido por la Academia Latina de la Grabación por su larga trayectoria en la música. (Isaac Reyes)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

El reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee fue nombrado “Persona del Año 2026″ por la Academia Latina de la Grabación por su larga trayectoria, reconocimiento que será entregado el próximo 11 de noviembre de 2026 en Las Vegas durante la Semana del Latin Grammy.

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Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre de pila del artista, será homenajeado por sus casi tres décadas de carrera como cantante, compositor e intérprete, así como por su impacto en la globalización del reguetón y sus esfuerzos humanitarios, detalló la organización en un comunicado. Considerado una figura clave en la evolución del género urbano, su carrera ha estado marcada por la resiliencia, la creatividad y la superación personal, agregó.

El reconocimiento “es un sueño hecho realidad. Significa mucho porque representa más que una carrera de éxito; es un reconocimiento a los años de disciplina, de lucha, de fe y de compromiso con nuestra cultura”, indicó el cantante puertorriqueño en la nota.

“Daddy Yankee ha sido una figura determinante en el ascenso global de la música latina”, dijo Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación. “Su liderazgo, disciplina y visión abrieron camino a un género e impulsaron a toda una generación de creadores, y hoy mantiene plena vigencia”.

Larga trayectoria

Desde sus inicios en los barrios Las Lomas y Villa Kennedy en San Juan, Puerto Rico, Daddy Yankee desarrolló un estilo propio que reflejaba realidades sociales complejas. En un contexto donde el reguetón enfrentaba estigmas, el artista contribuyó a su legitimación cultural y expansión internacional.

Su consolidación global llegó en 2004 con el álbum ‘Barrio fino’, que vendió más de ocho millones de copias y permaneció 24 semanas en el primer lugar de la lista Billboard Top Latin Albums.

El éxito de “Gasolina” marcó un punto de inflexión en la música latina y llevó el reguetón a audiencias internacionales. A lo largo de su carrera, ha logrado múltiples éxitos como “Limbo”, “Con calma” y “Dura”, posicionándose en los primeros lugares de popularidad en varios países.

Asimismo, su participación en “Despacito”, junto a Luis Fonsi y Erika Ender, representó un fenómeno global sin precedentes, con récords históricos en listas musicales y miles de millones de reproducciones.

En 2022, el artista anunció su retiro de la música profesional con el álbum “Legendaddy” y la gira “La última vuelta World Tour”, una de las más exitosas en la historia de la música latina, indicó la academia.

Vico C con Brewley J y Dj Ruben en el 1989. Vico C, cuyo nombre real es Luis Armando Lozada Cruz, nació el 8 de septiembre de 1971 en Brooklyn, Nueva York, y creció en el barrio Puerta de Tierra en San Juan, Puerto Rico. En 2022 lanzó dos álbumes, "El amor y yo" y "Emociones", este último con 19 sencillos y colaboraciones con artistas como El Alfa, Jhayco, DJ Nelson y Mora, mostrando su crecimiento artístico y versatilidad.
1 / 56 | Artistas clave de la música urbana puertorriqueña que marcaron el género a nivel mundial. Vico C con Brewley J y Dj Ruben en el 1989. - ELNUEVODIA.COM

En su etapa más reciente, ha enfocado su carrera hacia proyectos con propósito, integrando elementos de reflexión espiritual y valores personales. Su álbum más reciente, “Lamento en baile”, incluye el tema “Sonríele”, que alcanzó el primer lugar en Billboard Latin Airplay.

Más allá de la música, Daddy Yankee ha desarrollado una labor social significativa en Puerto Rico mediante programas educativos y comunitarios, además de inversiones en el ámbito deportivo para impulsar el desarrollo de nuevas generaciones.

La gala de los premios incluirá un concierto tributo con la participación de artistas internacionales. “Recibir algo así es honrar a Puerto Rico, a todos los latinos y, específicamente, a toda esa generación que creyó en nuestra música cuando nadie la entendía”, manifestó.

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