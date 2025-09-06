Bad Bunny y DJ Luian se reconcilian en pleno concierto de la residencia

San Juan, Puerto Rico - Lo que parecía que iba a ser un concierto más dentro de la residencia “No me quiero ir de aquí”, se tornó en uno de los momentos más memorables y emotivos de las pasadas semanas gracias a una simple palabra: “perdón”.

Resulta que, durante la función número 25 de la residencia que lleva a cabo la súper estrella de la música urbana, Bad Bunny, en el Coliseo de Puerto Rico, apareció frente a los platos y consola de sonido de la casita el productor musical DJ Luian, junto con los Mambo Kingz (Edgar y Xavier Semper).

Antes de poner a cantar y bailar al público con temas producidos por ellos como “La ocasión” y “Pa’ ti”, DJ Luian tomó el micrófono y pronunció varias palabras. “Lo primero es, papi, que yo quiero reconocer que en mi época de crecimiento, yo era bien inmaduro, y te falté el respeto, y frente a todo Puerto Rico quiero pedirte disculpas”, expresó Luian Malavé Nieves, nombre de pila del músico, mientras el público mostraba su aprobación con gritos y aplausos. “Y quiero agradecerte porque desde el día uno creíste en mí y yo soy fuerte gracias a ti, y gracias a todos ellos, y a la súper estrella más grande que ha dado Puerto Rico”.

Luego de las palabras, Bad Bunny se acercó a DJ Luian y le dio un fuerte abrazo, momento en que se intercambiaron palabras al oído. De la misma forma, Benito Martínez hizo lo mismo con los Mambo Kingz.

A finales de 2018, Bad Bunny habló de la ruptura profesional que tuvo con la disquera Hear This Music, dirigida por DJ Luian y Mambo Kingz, indicando que la disquera nunca quiso que él lanzara un álbum y no lo apoyaban con sus ideas. De hecho, en ese momento, a principios de la carrera de Bad Bunny, Hear This Music también produjo canciones donde aparecían otros artistas como Arcángel, Ozuna, Yandel, Zion y Wisin, entre muchos otros.

En varias entrevistas que realizó DJ Luian en los pasados años, siempre indicó que no había una razón clara para la separación. En una de ellas, sugirió que tal vez, al tomar él todas las decisiones para la carrera de Bad Bunny, pudo haberlo limitado de forma inconsciente. De la misma forma, el productor puertorriqueño negó los rumores de que le hubiera robado dinero a Bad Bunny y afirmó que nunca discutieron, simplemente dejaron de hablarse. La relación profesional culminó en 2018 después del lanzamiento del álbum de Bad Bunny, “X 100pre”.

Durante el concierto, también apareció en la casita el intérprete de música urbana Arcángel, quien ya había estado como invitado en uno de los conciertos de la residencia. En esta ocasión, el puertorriqueño interpretó el tema “Me acostumbré”, de 2017, y que también fue producida por DJ Luian y Mambo Kingz.

Este sábado continuán los conciertos de Bad Bunny, en lo que hasta ahora es el penúltimo fin de semana de “No me quiero ir de aquí”, que está supuesto a terminar el domingo, 14 de septiembre de 2025. Hasta el momento, se han llevado a cabo 25 de las 30 funciones en el calendario.