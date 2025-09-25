Jay Wheeler lanza código de vestimenta para su concierto “Girasoles”

En esta ocasión, el cantante Jay Wheeler decidió compartir con anticipación lo que será el código de vestimenta para su concierto “Girasoles”, a celebrarse el viernes, 17 y sábado, 18 de octubre de 2025, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

El artista, con su estilo particular, en un video mencionó la paleta de colores sugerida: marrón, blanco, crema y amarillo. No solo eso, mostró diversos looks inspiracionales para simplificarles a sus fanáticos al momento de elegir y que no necesariamente tengan la necesidad de salir de compras.

“Con esos colores es que ustedes deberían ir al Choliseo de Puerto Rico”, expresó el intérprete de “Desde mis ojos” en una exhortación tanto para las damas como para los caballeros, que incluía desde ropa, accesorios, calzado, medias, gorras y carteras. Incluso, incluyó ejemplo de cómo pueden lucir las uñas.

“Más fácil no te lo puedo hacer. Todo el mundo tiene esta combi, todo el mundo tiene un abuelo que tiene una camisa así”, dijo como uno de los ejemplos acerca de las combinaciones de ropa que mostró.

“Chequeen este flow unisex, esto es pa’ todo el mundo. Mira todo este montón de ideas. No hay excusas, esta vez se los dije con mucho tiempo”, manifestó el cantante, quien al final agradeció a todos por el apoyo y aclaró que no tendrá “una casita para perrear”.

“Esto es un show romántico de corazón, un concierto diferente. Espero que disfruten cuando vayan. Espero verlos a todos así bien lindos vestidos”, concluyó el cantante, que recientemente lanzó el sencillo,“Ya Ni Sé”, junto a Kennyy, el nuevo talento de su sello Dynamic Records.