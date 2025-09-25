Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
25 de septiembre de 2025
85°lluvia ligera
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Jay Wheeler lanza código de vestimenta para su concierto “Girasoles”

El cantante urbano mostró diversos looks inspirados en una paleta de colores, alusiva al tema de su espectáculo

25 de septiembre de 2025 - 11:52 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cantante Jay Wheeler con motivo de su nuevo disco “Girasoles” (Xavier Araújo)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

En esta ocasión, el cantante Jay Wheeler decidió compartir con anticipación lo que será el código de vestimenta para su concierto “Girasoles”, a celebrarse el viernes, 17 y sábado, 18 de octubre de 2025, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

RELACIONADAS

El artista, con su estilo particular, en un video mencionó la paleta de colores sugerida: marrón, blanco, crema y amarillo. No solo eso, mostró diversos looks inspiracionales para simplificarles a sus fanáticos al momento de elegir y que no necesariamente tengan la necesidad de salir de compras.

“Con esos colores es que ustedes deberían ir al Choliseo de Puerto Rico”, expresó el intérprete de “Desde mis ojos” en una exhortación tanto para las damas como para los caballeros, que incluía desde ropa, accesorios, calzado, medias, gorras y carteras. Incluso, incluyó ejemplo de cómo pueden lucir las uñas.

“Más fácil no te lo puedo hacer. Todo el mundo tiene esta combi, todo el mundo tiene un abuelo que tiene una camisa así”, dijo como uno de los ejemplos acerca de las combinaciones de ropa que mostró.

“Chequeen este flow unisex, esto es pa’ todo el mundo. Mira todo este montón de ideas. No hay excusas, esta vez se los dije con mucho tiempo”, manifestó el cantante, quien al final agradeció a todos por el apoyo y aclaró que no tendrá “una casita para perrear”.

“Esto es un show romántico de corazón, un concierto diferente. Espero que disfruten cuando vayan. Espero verlos a todos así bien lindos vestidos”, concluyó el cantante, que recientemente lanzó el sencillo,“Ya Ni Sé”, junto a Kennyy, el nuevo talento de su sello Dynamic Records.

Jay Wheeler cuenta la historia detrás de su transformación religiosa

Jay Wheeler cuenta la historia detrás de su transformación religiosa

El artista urbano celebró su conexión con Dios al lanzar su disco “Girasoles”.

Tags
Jay WheelerConcierto
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 25 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: