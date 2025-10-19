Jay Wheeler dedicó concierto en el Choliseo a su esposa

En una emotiva y romántica segunda noche en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot con “Girasoles”, el espectáculo homónimo de su más reciente álbum, Jay Wheeler dedicó su presentación a su esposa, la cantante venezolana Zhamira Zambrano, quien inspiró que el girasol se convirtiera en una insignia de su relación.

La pareja se unió antes del cierre del concierto a casa llena, que se extendió por tres horas, para interpretar a dúo los temas “Díselo” y “Extrañándote”.

“Te amo princesa, eres lo mejor que me ha pasado y quiero que sepas que te dedico este Choli, te dedico girasoles para siempre y gracias por inspirarme cuando te conocí a ti la primera flor que te regalé a ti fue un girasol y de ahí en adelante todo en mi vida fue girasoles y hoy en día te dedico este concierto también y te dedico todo lo que tenga que ver con girasoles porque te mereces lo mejor del mundo” expresó Wheeler ante la multitud.

Para Wheeler y Zambrano, el show se convirtió en uno de los más memorables de sus carreras por tener como espectadora a la hija de ambos, Aiunii, a quien mostraron por primera vez en redes sociales este viernes tras un año de su nacimiento.

Justamente, con la canción que lleva el nombre de su niña, Wheeler inició la segunda función de “Girasoles” en el Choli para continuar con otros éxitos, como “Abrázame fuerte”, “Roma”, “Una como tú”, “Te soñé”, “Me enamoré”, “La vida y sus cosas”, “NSQMQ” y “Mejor que tú”.

MÁS INVITADOS

El cantante dominicano Chris Lebrón sorprendió a los asistentes como el primer invitado de la noche para su interpretación de “Desde mis ojos” junto al artista puertorriqueño. También participaron como Conep y Kenny, ambos nuevos talentos de la disquera Dynamic Records.

Wheeler tuvo un repertorio de 45 canciones, entre las cuales estuvieron “Maquillaje”, “Multi verso” y “Lugar seguro” con el cantautor venezolano Noreh.

Otra sorpresa ocurrió durante la interpretación de “Amor de febrero” con la participación de Tommy Torres, a quien Jay Wheeler considera una de sus mayores inspiraciones en la música y confesó que su presencia en ese momento “es como ganar un Grammy”. Los artistas actuaron cercanos a la audiencia con una tarima en el centro del recinto.

En la despedida, a las 12 de la medianoche, Arcángel salió a escena a ritmo de “Si te veo” e hizo un viaje al pasado con su emblemático “Por amar a ciegas”.