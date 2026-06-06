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“La mamá del perreo” reclama su trono: el regreso de Glou a la música

La intérprete aprovechó la celebración de Premios Tu Música Urbano Mix 2026 para compartir detalles de la producción con sus seguidores

6 de junio de 2026 - 8:57 PM

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Glou dijo presente en Premios Tu Música Urbano Mix 2026. (alexis.cedeno@gfrmedia.com)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La cantante y compositora Glou, también conocida como Glory, anunció el lanzamiento de su nuevo EP “La mamá del perreo”, una producción que honra sus raíces en el género, su evolución personal y el poder de la mujer dentro de la cultura urbana.

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“La mamá del perreo”, dijo la artista, no es solo un lanzamiento musical, también supone una declaración de identidad, experiencia y autoridad cultural. El EP presenta una selección de cinco temas de su autoría que integran ritmos bailables, sensualidad, fuerza escénica y el sello distintivo del reguetón puertorriqueño.

“Este primer EP nace de un proceso profundo de exploración creativa. Después de dedicarme a otras áreas de las artes y la salud, sentí la necesidad de materializar una propuesta que reflejara mi evolución, mi energía y mi visión actual y que respondiera al llamado del público que siempre me ha seguido”, expresó Glou.

El proyecto cuenta con la participación de reconocidos productores del género urbano como DJ Dicky, DJ Rafy Mercenario y DJ Urba y Shadow “La Sombra”, quienes aportaron su experiencia y sello característico a la propuesta sonora. Los cortes destacados de la producción incluyen “Comiendo helado”, tema promocional producido por DJ Dicky, un reguetón doble paso diseñado para la pista de baile.

De igual manera, el EP tiene una participación especial de Wiso G, una de las voces más influyentes y respetadas del movimiento urbano.

La llegada de “La mamá del perreo” coincide con un momento de alta visibilidad para Glou. Anoche, la artista dijo presente en Premios Tu Música Urbano Mix 2026. Además, formará parte del jurado de las competencias de freestyle del movimiento liderado por BVS Freestyle, donde también estará a cargo de la convocatoria de participantes femeninas.

Con una carrera que comenzó en el movimiento “underground” de los años 90, Glou forma parte de una generación que ayudó a definir el sonido, la actitud y la estética del perreo puertorriqueño. Su trayectoria como solista incluye temas emblemáticos como “Papi bien duro / Suelta como babete”, “La popola”, “Perreo 101”, “Acelera” y participaciones en proyectos fundamentales del reguetón junto a figuras como Don Omar, Daddy Yankee, Héctor & Tito, Wisin & Yandel, Eddie Dee y Magnate & Valentino, entre otros. Sus temas “Erótica danza” y “Perreo 101” fueron incluidos en la lista “100 Greatest Reggaeton Songs of All Time” de Rolling Stone.

Con “La mamá del perreo” Glou reclama su historia desde el presente: la de una mujer que ha sido parte del desarrollo cultural del reguetón desde sus raíces, que ha explorado múltiples disciplinas y que hoy regresa con una propuesta musical diseñada para bailar, celebrar y reconocer el poder femenino dentro del perreo.

El EP está disponible en todas las plataformas digitales, incluyendo Spotify, Apple Music y YouTube, a través de su sello independiente G2G Music y con distribución de The Innovative People.

Gabriela Short, una de las presentadoras de la alfombra azul de Premios Tu Música Urbano Mix 2026.El JD, de igual manera, fungió como animador del evento previo a la entrega de galardones. Glory, una figura ampliamente reconocida en la historia del reguetón como "La reina del perreo" y la voz femenina más icónica de los clásicos del género.
1 / 22 | Premios Tu Música Urbano Mix 2026: así fue el desfile de estrellas en la alfombra azul. Gabriela Short, una de las presentadoras de la alfombra azul de Premios Tu Música Urbano Mix 2026. - Alexis Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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