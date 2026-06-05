Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Respeto para “El Patrón”: amigos y colegas reaccionan al premio de Tito “El Bambino” en Premios Tu Música Urbano Mix 2026

El exponente recibió el Premio Dedicatoria de manos de Luar La L

5 de junio de 2026 - 2:39 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
“El Patrón” abrió la ceremonia con una presentación que estuvo a la altura del reconocimiento. (Karla De Leon Colon)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

En una industria donde la velocidad suele imponerse sobre la permanencia, los reconocimientos a la trayectoria adquieren un valor especial. No se trata únicamente de premiar años de carrera, sino de reconocer el impacto que un artista ha tenido en la cultura, en la música y en la memoria colectiva de un pueblo.

RELACIONADAS

Por eso, el homenaje que recibió Tito “El Bambino” en Premios Tu Música Urbano Mix 2026 supuso más que una distinción. Fue un reconocimiento a una de las figuras que ayudó a construir el camino del género urbano puertorriqueño cuando todavía luchaba por abrirse espacio en la industria musical internacional.

Ayer, antes de que Efraín David Fines Nevares, nombre del artista, recibiera el premio especial, algunos amigos y colegas de la industria aprovecharon su paso por la alfombra azul del evento para felicitarlo y reconocerlo.

Uno de los primeros fue Ken-Y, quien confesó que su canción favorita de Tito es “El amor”. Asimismo, apuntó que el homenaje era “más que merecido”.

“Él se convirtió en amigo, en hermano, y ver con mis ojos que le estoy honrando en vida, que le estén haciendo este homenaje a una persona que le abrió las puertas a muchos de nosotros, y que ha llevado la bandera de Puerto Rico, de esta música, en los tiempos difíciles, simplemente hay que admirarle. Yo lo quiero mucho y me siento feliz como si fuera yo”, agregó.

La presentadora Jacky Fontánez, de igual modo, nombró al homenajeado entre sus cantantes predilectos del género. “Está bien difícil la cosa de nombrar solo uno pero, obviamente, se le dedica este año a Tito ‘El Bambino’, que tiene una trayectoria de 30 años en la música, así que es muy bien merecido”, comentó.

Gabriela Short, una de las presentadoras de la alfombra azul de Premios Tu Música Urbano Mix 2026.El JD, de igual manera, fungió como animador del evento previo a la entrega de galardones. Glory, una figura ampliamente reconocida en la historia del reguetón como "La reina del perreo" y la voz femenina más icónica de los clásicos del género.
1 / 22 | Premios Tu Música Urbano Mix 2026: así fue el desfile de estrellas en la alfombra azul. Gabriela Short, una de las presentadoras de la alfombra azul de Premios Tu Música Urbano Mix 2026. - Alexis Cedeño

Los cubanos Dale Pututi y Nesty, asimismo, exteriorizaron lo que representa para ellos haber logrado una colaboración con Tito. El tema “Los despechados”, dijeron “fue una cosa bien orgánica que se dio a través de las redes sociales y él se ha portado muy bien con nosotros. La canción, de verdad, ha sido un antes y un después en nuestra carrera”.

Acompañado por un impresionante cuerpo de baile y una producción cargada de energía, “El Patrón” abrió la ceremonia con una presentación que estuvo a la altura del reconocimiento. El vibrante medley de éxitos que recorrió distintas etapas de su carrera, encendió a la audiencia con temas como “Flow Natural”, “Mi cama huele a ti”, “Caile”, “Siente el boom” y “Baila morena”.

“Los aplausos y las muestra de cariño que he recibido de esta noche las agradezco desde el fondo de mi corazón. Agradezco a Dios por permitirme disfrutar de este momento y celebrar a toda una generación que creció con mi música y encontró en mis canciones parte de su propia historia”, expresó el intérprete quien partirá hacia Europa donde tiene varias presentaciones.

La entrega de galardones Premios Tu Música Urbano Mix 2026 contó con la animación de Zuleyka Rivera y Gil Marie López.Luar la L subió al escenario principal para entregar el codiciado Premio Dedicatoria a Tito "El Bambino", por sus 30 años de carrera.Carlos Vives fue homenajeado con el reconocimiento Ícono Global Masculino, en una emotiva entrega realizada por su hija, Lucy Vives.
1 / 10 | Revive lo mejor de la sexta edición de Premios Tu Música Urbano Mix . La entrega de galardones Premios Tu Música Urbano Mix 2026 contó con la animación de Zuleyka Rivera y Gil Marie López. - Suministrada
Tags
Premios Tu Música UrbanoTito El PatrónMúsica urbana
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 5 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: