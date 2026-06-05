Respeto para “El Patrón”: amigos y colegas reaccionan al premio de Tito “El Bambino” en Premios Tu Música Urbano Mix 2026

En una industria donde la velocidad suele imponerse sobre la permanencia, los reconocimientos a la trayectoria adquieren un valor especial. No se trata únicamente de premiar años de carrera, sino de reconocer el impacto que un artista ha tenido en la cultura, en la música y en la memoria colectiva de un pueblo.

Por eso, el homenaje que recibió Tito “El Bambino” en Premios Tu Música Urbano Mix 2026 supuso más que una distinción. Fue un reconocimiento a una de las figuras que ayudó a construir el camino del género urbano puertorriqueño cuando todavía luchaba por abrirse espacio en la industria musical internacional.

Ayer, antes de que Efraín David Fines Nevares, nombre del artista, recibiera el premio especial, algunos amigos y colegas de la industria aprovecharon su paso por la alfombra azul del evento para felicitarlo y reconocerlo.

Uno de los primeros fue Ken-Y, quien confesó que su canción favorita de Tito es “El amor”. Asimismo, apuntó que el homenaje era “más que merecido”.

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“Él se convirtió en amigo, en hermano, y ver con mis ojos que le estoy honrando en vida, que le estén haciendo este homenaje a una persona que le abrió las puertas a muchos de nosotros, y que ha llevado la bandera de Puerto Rico, de esta música, en los tiempos difíciles, simplemente hay que admirarle. Yo lo quiero mucho y me siento feliz como si fuera yo”, agregó.

La presentadora Jacky Fontánez, de igual modo, nombró al homenajeado entre sus cantantes predilectos del género. “Está bien difícil la cosa de nombrar solo uno pero, obviamente, se le dedica este año a Tito ‘El Bambino’, que tiene una trayectoria de 30 años en la música, así que es muy bien merecido”, comentó.

1 / 22 | Premios Tu Música Urbano Mix 2026: así fue el desfile de estrellas en la alfombra azul. Gabriela Short, una de las presentadoras de la alfombra azul de Premios Tu Música Urbano Mix 2026. - Alexis Cedeño 1 / 22 Premios Tu Música Urbano Mix 2026: así fue el desfile de estrellas en la alfombra azul Gabriela Short, una de las presentadoras de la alfombra azul de Premios Tu Música Urbano Mix 2026. Alexis Cedeño Compartir

Los cubanos Dale Pututi y Nesty, asimismo, exteriorizaron lo que representa para ellos haber logrado una colaboración con Tito. El tema “Los despechados”, dijeron “fue una cosa bien orgánica que se dio a través de las redes sociales y él se ha portado muy bien con nosotros. La canción, de verdad, ha sido un antes y un después en nuestra carrera”.

Acompañado por un impresionante cuerpo de baile y una producción cargada de energía, “El Patrón” abrió la ceremonia con una presentación que estuvo a la altura del reconocimiento. El vibrante medley de éxitos que recorrió distintas etapas de su carrera, encendió a la audiencia con temas como “Flow Natural”, “Mi cama huele a ti”, “Caile”, “Siente el boom” y “Baila morena”.

“Los aplausos y las muestra de cariño que he recibido de esta noche las agradezco desde el fondo de mi corazón. Agradezco a Dios por permitirme disfrutar de este momento y celebrar a toda una generación que creció con mi música y encontró en mis canciones parte de su propia historia”, expresó el intérprete quien partirá hacia Europa donde tiene varias presentaciones.

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