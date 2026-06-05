Esta es la lista de los ganadores de Premios Tu Urbano Mix 2026
Tito “El Bambino”, Olga Tañón y Carlos Vives, entre otros, recibieron premios especiales
5 de junio de 2026 - 8:49 AM
5 de junio de 2026 - 8:49 AM
La música latina vivió una noche de celebración, emociones y espectaculares presentaciones durante la celebración de los Premios Tu Música Urbano Mix 2026, realizada ayer en el Coca-Cola Music Hall del Distrito T-Mobile en San Juan, reuniendo a destacados artistas, productores, compositores y figuras de la industria musical.
Entre los máximos galardonados de la velada destacaron:
En las categorías musicales, sobresalieron las siguientes producciones:
En los renglones de álbumes y reconocimientos a la industria, resultaron ganadores:
Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la entrega de los reconocimientos especiales a destacadas figuras de la música latina.
Tito “El Bambino” recibió el Premio Dedicatoria, entregado por Luar La L.
El reconocido productor Sergio George fue distinguido con el premio Ícono de la Industria Musical, presentado por Juan Vélez.
Por su parte, Olga Tañón recibió el reconocimiento Ícono Global Femenino, entregado por Alexandra Fuentes, mientras que Carlos Vives fue homenajeado con el reconocimiento Ícono Global Masculino, en una emotiva entrega realizada por su hija, Lucy Vives.
La ceremonia también rindió homenaje a la trayectoria de Alexis & Fido, quienes recibieron el Premio a la Trayectoria, entregado por Jowell & Randy, en reconocimiento a sus más de dos décadas de aportación a la música urbana.
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