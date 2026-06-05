Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Esta es la lista de los ganadores de Premios Tu Urbano Mix 2026

Tito “El Bambino”, Olga Tañón y Carlos Vives, entre otros, recibieron premios especiales

5 de junio de 2026 - 8:49 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tito "El Bambino" recibió el Premio Dedicatoria, entregado por Luar La L. (Karla De Leon Colon)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La música latina vivió una noche de celebración, emociones y espectaculares presentaciones durante la celebración de los Premios Tu Música Urbano Mix 2026, realizada ayer en el Coca-Cola Music Hall del Distrito T-Mobile en San Juan, reuniendo a destacados artistas, productores, compositores y figuras de la industria musical.

RELACIONADAS

Aquí la lista de los ganadores de la noche

Entre los máximos galardonados de la velada destacaron:

  • Artista del Año Masculino: Bad Bunny
  • Artista del Año Femenino: María Becerra
  • Artista Dúo o Grupo: Santos Bravos
  • Rising Star Masculino: Omar Courtz
  • Rising Star Femenino: De La Rose
  • Artista Nuevo Masculino: Tutu
  • Artista Nuevo Femenino: La Perversa
  • Artista Indie/Alternativo: Morat
  • Artista Pop Masculino: Jay Wheeler
  • Artista Pop Femenino: Elena Rose
  • Artista Nuevo Tropical: Ebenezer Guerra
  • Artista Tropical: Olga Tañón
  • Artista Dembow: La Perversa
  • Artista Trap: Hades66
  • Artista Espiritual: Daddy Yankee
  • Artista Nuevo Regional Urbano: Junior H
  • Artista Regional Urbano: Peso Pluma
  • Artista Afrobeat: Ozuna
La entrega de galardones Premios Tu Música Urbano Mix 2026 contó con la animación de Zuleyka Rivera y Gil Marie López.Luar la L subió al escenario principal para entregar el codiciado Premio Dedicatoria a Tito "El Bambino", por sus 30 años de carrera.Carlos Vives fue homenajeado con el reconocimiento Ícono Global Masculino, en una emotiva entrega realizada por su hija, Lucy Vives.
1 / 10 | Revive lo mejor de la sexta edición de Premios Tu Música Urbano Mix . La entrega de galardones Premios Tu Música Urbano Mix 2026 contó con la animación de Zuleyka Rivera y Gil Marie López. - Suministrada

En las categorías musicales, sobresalieron las siguientes producciones:

  • Canción del Año: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 – Bizarrap y Daddy Yankee
  • Canción del Año Dúo o Grupo: Domingo Familiar – Rawayana, Jowell & Randy
  • Remix del Año: Cuando No Era Cantante Remix – El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida y Yung Beef
  • Colaboración del Año: Dardos – Romeo Santos y Prince Royce
  • Canción Pop: Curita para el Corazón – Zhamira
  • Canción Tropical: La Tierra del Olvido (Versión Salsa) – Carlos Vives y Grupo Niche
  • Canción Dembow: Bandida – La Insuperable, La Perversa, Alofoke Music y Shadow Blow
  • Canción Trap: Burlao – Bryant Myers
  • Canción Afrobeat: Si Te Pillara – Beéle
  • Canción Indie/Alternativo: GuabanSexxx – Rauw Alejandro
  • Canción Regional: Dopamina – Peso Pluma y Tito Double P
  • Canción Cristiana/Espiritual: Sonríele – Daddy Yankee
Gabriela Short, una de las presentadoras de la alfombra azul de Premios Tu Música Urbano Mix 2026.El JD, de igual manera, fungió como animador del evento previo a la entrega de galardones. Glory, una figura ampliamente reconocida en la historia del reguetón como "La reina del perreo" y la voz femenina más icónica de los clásicos del género.
1 / 22 | Premios Tu Música Urbano Mix 2026: así fue el desfile de estrellas en la alfombra azul. Gabriela Short, una de las presentadoras de la alfombra azul de Premios Tu Música Urbano Mix 2026. - Alexis Cedeño

En los renglones de álbumes y reconocimientos a la industria, resultaron ganadores:

  • Álbum del Año – Artista Masculino: La 8va Maravilla – Arcángel
  • Álbum del Año – Artista Femenino: Tropicoqueta – Karol G
  • Álbum Varios Artistas: Stendhal – Ozuna y Beéle
  • Álbum Tropical: Poeta Herío – Elvis Crespo
  • Productor Musical del Año: Tainy
  • Compositor del Año: Lenny Tavárez

Reconocimientos especiales

Carlos Vives fue homenajeado con el reconocimiento Ícono Global Masculino, en una emotiva entrega realizada por su hija, Lucy Vives.
Carlos Vives fue homenajeado con el reconocimiento Ícono Global Masculino, en una emotiva entrega realizada por su hija, Lucy Vives. (Karla De Leon Colon)

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la entrega de los reconocimientos especiales a destacadas figuras de la música latina.

Tito “El Bambino” recibió el Premio Dedicatoria, entregado por Luar La L.

El reconocido productor Sergio George fue distinguido con el premio Ícono de la Industria Musical, presentado por Juan Vélez.

Por su parte, Olga Tañón recibió el reconocimiento Ícono Global Femenino, entregado por Alexandra Fuentes, mientras que Carlos Vives fue homenajeado con el reconocimiento Ícono Global Masculino, en una emotiva entrega realizada por su hija, Lucy Vives.

Olga Tañón recibió el reconocimiento Ícono Global Femenino, entregado por Alexandra Fuentes.
Olga Tañón recibió el reconocimiento Ícono Global Femenino, entregado por Alexandra Fuentes. (Karla De Leon Colon)

La ceremonia también rindió homenaje a la trayectoria de Alexis & Fido, quienes recibieron el Premio a la Trayectoria, entregado por Jowell & Randy, en reconocimiento a sus más de dos décadas de aportación a la música urbana.

Tags
Premios Tu Música UrbanoCoca-ColaBad BunnyJay WheelerCarlos VivesTito El BambinoOlga TañónAlexis y Fido
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 5 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: