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Todo listo para que el perreo y el talento conquisten el escenario de Premios Tu Música Urbano Mix 2026

Los artistas más nominados son Beéle con 10 nominaciones, Karol G con 8 y Ryan Castro con 6

4 de junio de 2026 - 4:40 PM

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La Perversa durante los ensayos para su presentación de esta noche. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La atmósfera vibrará con una energía distinta en Distrito T-Mobile. Los bajos retumbarán y la moda urbana se apoderará de una alfombra azul repleta de estrellas en el preámbulo de esta noche histórica.

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Los Premios Tu Música Urbano Mix están de vuelta este 2026 para demostrar por qué son la única premiación en el mundo dedicada en su totalidad a celebrar la cultura de la calle y sus fusiones. Desde las leyendas de la “vieja escuela” como Alexis & Fido y Tito “El Bambino“, hasta los nuevos arquitectos del sonido global, la gala en el Coca-Cola Music Hall promete convertirse en un viaje sonoro explosivo.

El público, que durante semanas inundó las plataformas de votación, finalmente verá a sus ídolos coronarse en una velada que confirmará que el reguetón, el trap y el dembow ya no pertenecen a un nicho, sino al mundo entero.

Con presentaciones en vivo de artistas como Carlos Vives y Olga Tañón, Premios Tu Música Urbano Mix 2026 volverá transformar a Puerto Rico en el epicentro mundial del ritmo urbano. A través de 36 categorías competitivas, y con figuras de la talla de Beéle y Karol G al mando de las nominaciones, la ceremonia no solo premiará las canciones que dominan en las plataformas de streaming, sino que destacará el concepto “Mix” con la integración de las fusiones tropicales, pop y regionales que definen la identidad de una nueva generación de oyentes.

Antes de los premios, Tito “El Bambino” regresó al lugar donde empezó todo

Antes de los premios, Tito “El Bambino” regresó al lugar donde empezó todo

Desde Parque Ecuestre, el artista reflexiona sobre tres décadas de carrera, los años de censura al reguetón y cómo se mantiene como una de las figuras más influyentes del género.

Los artistas más nominados para los Premios Tu Música Urbano Mix 2026 son Beéle con 10 nominaciones, Karol G con 8 y Ryan Castro con 6. Le siguen de cerca figuras como Anuel AA, Rauw Alejandro y Clarent, quienes cuentan con 5 nominaciones cada uno.

En Puerto Rico, la entrega de galardones podrá verse a través de Telemundo Puerto Rico y en Estados Unidos por la señal de Estrella TV. El despliegue y desfile de artistas por la alfombra azul desde Distrito T-Mobile iniciará a las 7:00 p.m. Luego, a las 8:00 p.m., comenzará la ceremonia de premiación -en vivo- desde el Coca-Cola Music Hall.

El cantante Elvis Crespo destacó con un traje parecido a un quimono japonés de color azul, verde, rojo y amarillo, un gorro y gafas oscuras. Christian AliceaEl artista Juan Salgado y su acompañante
1 / 13 | ¡A todo color! Los "looks" veraniegos en la alfombra azul de los Premios Tu Música Urbano. El cantante Elvis Crespo destacó con un traje parecido a un quimono japonés de color azul, verde, rojo y amarillo, un gorro y gafas oscuras. - Thais Llorca
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Premios Tu Música UrbanoCoca Cola Music HallTelemundotelevisiónMúsica urbana
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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