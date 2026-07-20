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Show inspirado en Luis Raúl tendrá una cuarta función

El espectáculo “Estoy Vivo K-bron@s” se presentará en el CBA en Santurce

20 de julio de 2026 - 2:48 PM

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El fenecido comediante Luis Raúl. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El productor José Dueño anunció la apertura de la cuarta función del espectáculo de Luis Raúl titulado “Estoy Vivo K-bron@s”.

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La nueva función se llevará a cabo el sábado, 8 de agosto a las 4:30 p.m. en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce.

“Nos alegra muchísimo que el público esté deseoso de ver a Luis Raúl. Estábamos seguros de que sería un éxito y la apertura de esta cuarta función es prueba de que Puerto Rico lo extraña y quiere honrar su memoria junto a nosotros”, expresó Dueño en declaraciones escritas.

A través de la inteligencia artificial, Luis Raúl “cobrará vida” y regresará a los escenarios para protagonizar esta pieza teatral. Todos lo que participan en la obra son amigos entrañables de LuisRa (como cariñosamente le decían)/

El escritor, cantante y humortivador Silverio Pérez fue quien escribió el libreto. Participan en el espectáculo Gil René, Gisselle Ortiz, Tita Guerrero y Herbert Cruz.

Con la ayuda de la IA, Luis Raúl reconectará con viejos amigos en una obra llena de humor y emoción desde el CBA de Santurce.
Con la ayuda de la IA, Luis Raúl reconectará con viejos amigos en una obra llena de humor y emoción desde el CBA de Santurce. (Suministrada / AJ Films)

En cada función habrá un invitado especial. Grandes estrellas del deporte, la televisión, el cine y la música entrarán a escena cada noche para realizar un papel importante. Precisamente la integración de ellos será enfocada en actualizar acontecimientos que hayan ocurrido esa semana o ese día.

El espectáculo busca honrar la memoria del “Rey del Stand Up Comedy”, Luis Raúl, quien falleció hace 12 años, pero que continúa en la mente de todos los que disfrutaron de sus personajes y sus espectáculos. La producción está liderada por José “Pepe” Dueño y Ángel Sepúlveda para Seba Rock Entertainment.

Los boletos pueden adquirirse en ticketera.com.

En cuanto a la obra teatral “Estoy Vivo K-bron@s”, después de las funciones en Puerto Rico, será presentada en los diferentes mercados hispanos de Estados Unidos donde Luis Raúl sigue siendo amado y respetado.

Tags
Luis RaúlSilverio PérezTita GuerreroCentro de Bellas Artes
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